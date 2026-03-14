Thảm họa lở đất ở Ethiopia: Đã có ít nhất 70 người thiệt mạng

(GLO)- Ngày 13-3 (giờ địa phương), giới chức Ethiopia xác nhận đã có ít nhất 70 người thiệt mạng trong vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra 2 ngày trước đó tại khu vực Gamo, miền Nam Ethiopia.

Đây là một thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất tại Ethiopia trong nhiều thập niên qua.

Ông Demissie Admasu-Trưởng khu hành chính Gamo thuộc bang South Ethiopia-cho biết: Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 70 thi thể nạn nhân. Phần lớn các nạn nhân sống tại các khu vực sườn dốc cao, nơi đã bị đổ sụp hôm 11-3 sau những trận mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày.

Cảnh sát địa phương lo ngại số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng vượt quá 100 người do còn nhiều người khác bị mất tích đang được lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm.

Ông Admasu kêu gọi tăng cường các biện pháp bảo vệ đất, trong đó có việc xây dựng các bờ đá chống xói mòn trên khắp khu vực nhằm ngăn ngừa những vụ việc tương tự trong tương lai.

Hơn 3.400 người dân đã phải sơ tán khỏi các khu vực bị ảnh hưởng, theo cơ quan truyền thông của chính quyền Gamo.

Trước đó, giới chức bang Nam Ethiopia thông báo công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn, do nước lũ và đất đá rơi xuống làm tắc nhiều con đường chính dẫn vào khu vực xảy ra lở đất.