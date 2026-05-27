Tin thế giới tối 27-5: Ukraine tiếp tục tấn công nhiều vùng của Nga

(GLO)- Ukraine tiếp tục tấn công nhiều vùng của Nga; ​Mỹ triển khai chiến đấu cơ, máy bay tiếp nhiên liệu khắp Israel; Nắng nóng cực đoan làm gia tăng cháy rừng tại miền Bắc Ấn Độ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 27-5.

Ukraine tiếp tục tấn công nhiều vùng của Nga

Các vụ nổ và hỏa hoạn đã xảy ra ở nhiều vùng của Nga, gồm cả Crimea và nơi đóng quân của Trung đoàn Không quân ném bom số 47 vào sáng sớm 27-5.

Hãng tin TASS dẫn lời Thị trưởng Sevastopol, ông Mikhail Razvozhayev cho hay, lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công thành phố ở tây nam Bán đảo Crimea này bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa Storm Shadow.

Lực lượng Ukraine tấn công Nga. Ảnh: Kyiv Post

Ông Razvozhayev nói thêm, một trong các tên lửa đã bắn trúng tòa nhà của chi nhánh phía Nam thuộc Ngân hàng Trung ương ở Sevastopol, gây cháy trên mái nhà và làm vỡ cửa kính các tòa nhà lân cận. Vụ tấn công cũng khiến một số căn hộ và một tòa nhà hành chính bị hư hại nhưng không gây ra thương vong.

Tại thành phố Voronezh, phía đông nam nước Nga, khói bốc cao sau một vụ nổ xảy ra gần một sân bay quân sự, vốn là nơi đóng quân của trung đoàn không quân ném bom số 47.

Theo Kyiv Independent, các kênh giám sát đưa tin một nhà máy lọc dầu ở Tuapse cũng nằm trong số các mục tiêu bị tấn công.

Tờ Guardian của Anh đưa tin, chính phủ Nga đã yêu cầu các ngân hàng tự bắn hạ UAV của Ukraine. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Moscow đang cố gắng bảo vệ các địa điểm trọng yếu trên lãnh thổ rộng lớn của mình trước các cuộc tấn công của Ukraine.

​Mỹ triển khai chiến đấu cơ, máy bay tiếp nhiên liệu khắp Israel

Mỹ đã triển khai máy bay chiến đấu F-22 và hàng chục máy bay tiếp nhiên liệu khắp các cơ sở quân sự và sân bay ở Israel. Truyền thông Israel mô tả động thái này là sự hiện diện quân sự chưa từng có.

Chiến đấu cơ Mỹ. Ảnh minh họa: Anadolu

Đài truyền hình công cộng KAN dẫn nguồn tin an ninh Israel cho biết, Washington muốn duy trì việc triển khai này ít nhất cho đến cuối năm nay.

Theo các báo cáo, các máy bay chiến đấu F-22 đã được triển khai tại căn cứ không quân Ovda ở miền nam Israel, trong khi hàng chục máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ đóng tại các sân bay Ben Gurion và Ramon. Ben Gurion, nằm gần Tel Aviv, là trung tâm hàng không dân dụng lớn nhất của Israel.

Các nhà phân tích cho rằng động thái trên cho thấy Mỹ có khả năng nối lại các cuộc tấn công vào Iran.

Cuộc giải cứu dân làng mắc kẹt trong hang sâu: Tìm thấy 5 người còn sống

Lực lượng cứu hộ cho biết đã tìm thấy 5 người còn sống trong số 7 dân làng mắc kẹt suốt một tuần qua trong hang động ngập nước ở tỉnh Xaisomboun, miền Trung Lào.

Theo CNN, những người dân làng nói trên được các thợ lặn hang động chuyên nghiệp phát hiện và hiện vẫn mắc kẹt trong một khoang ngầm, trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm hai người còn lại.

Đội cứu hộ nỗ lực giải cứu người bị mắc kẹt trong hang động ở Lào. Ảnh: MTK Command & Control

Trước đó, 7 dân làng đã đi vào hang để tìm vàng. Tuy nhiên, mưa lớn bất ngờ gây lũ quét khiến cửa hang bị chặn, khiến cả nhóm mắc kẹt bên trong. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn tại Lào và Thái Lan do điều kiện cứu hộ đặc biệt nguy hiểm, gợi nhớ vụ giải cứu đội bóng thiếu niên mắc kẹt trong hang Tham Luang ở Thái Lan hồi năm 2018.

Việc giải cứu được dự báo sẽ rất khó khăn. Theo Trung tâm Chỉ huy và Kiểm soát Metta Tham Kalasin (MTK), một trong các đơn vị điều phối chiến dịch, lực lượng cứu hộ phải vượt qua đường hầm dài khoảng 340m để tiếp cận các nạn nhân. Một số đoạn trong đường hầm tối đen và ngập nước chỉ rộng khoảng 58cm. Một thành viên cứu hộ cho biết có lúc anh buộc phải tháo thiết bị lặn để chui qua khe hẹp nhằm tiếp cận khu vực sâu hơn bên trong hang.

Nắng nóng cực đoan làm gia tăng cháy rừng tại miền Bắc Ấn Độ

Sáng sớm ngày 27-5, một vụ cháy rừng lớn đã bùng phát tại bang Himachal Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, trong bối cảnh nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại khu vực Himalaya.

Theo giới chức địa phương, đám cháy xuất phát từ các khu rừng quanh thị trấn du lịch Kasauli và nhanh chóng lan sang nhiều khu vực lân cận do thời tiết khô nóng, gió mạnh cùng thảm thực vật khô dễ bắt lửa. Khói dày đặc bao trùm nhiều khu vực đồi núi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sinh hoạt của người dân địa phương.

Thời tiết khô nóng, gió mạnh khiến cháy rừng lan nhanh. Ảnh: PTI

Lực lượng cứu hỏa, kiểm lâm, quân đội và chính quyền địa phương đã được huy động để khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, địa hình đồi núi hiểm trở khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Không quân Ấn Độ đã triển khai trực thăng chữa cháy từ trên không nhằm ngăn đám cháy lan rộng sau khi các biện pháp chữa cháy mặt đất không đạt hiệu quả.

Trong hơn 10 ngày qua, miền Bắc Ấn Độ đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ tại nhiều nơi tiến sát ngưỡng 50 độ C.