Tin thế giới tối 23-5: Iran cáo buộc Mỹ đưa “yêu sách quá mức”, căng thẳng đàm phán leo thang

(GLO)- Iran cáo buộc Mỹ đưa “yêu sách quá mức”, căng thẳng đàm phán leo thang; Ấn Độ tìm lối thoát năng lượng từ dầu Venezuela giữa khủng hoảng eo biển Hormuz; Thủ tướng Pakistan thăm chính thức Trung Quốc 4 ngày... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 23-5.

Iran cáo buộc Mỹ đưa “yêu sách quá mức”, căng thẳng đàm phán leo thang

Ngày 23-5, Iran cáo buộc Mỹ liên tục đưa ra “các yêu sách quá mức” trong tiến trình đàm phán.

Cáo buộc được đưa ra giữa lúc xuất hiện nhiều dấu hiệu cho thấy căng thẳng giữa hai bên đang bước vào giai đoạn nhạy cảm và nguy cơ tái bùng phát xung đột có xu hướng gia tăng.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu tại thủ đô Tehran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trong cuộc điện đàm với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định: Tehran sẽ tiếp tục tham gia tiến trình ngoại giao, bất chấp các cuộc tấn công quân sự nhằm vào nước này, những lập trường mâu thuẫn và các yêu sách quá mức liên tiếp từ phía Mỹ.

Trước đó, truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin Nhà Trắng đang xem xét khả năng tiến hành thêm các cuộc tấn công Iran nếu đàm phán thất bại.

Ấn Độ tìm lối thoát năng lượng từ dầu Venezuela giữa khủng hoảng eo biển Hormuz

Theo dữ liệu theo dõi năng lượng, lượng dầu Venezuela xuất sang Ấn Độ đã tăng gần 50% so với tháng 4.

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở bang Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết: Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez dự kiến tới Ấn Độ vào tuần tới để thảo luận về hợp tác năng lượng và xuất khẩu dầu mỏ.

Với trữ lượng dầu ước tính khoảng 303 tỷ thùng - tương đương gần 17% tổng trữ lượng dầu đã được xác minh trên toàn cầu - Venezuela hiện sở hữu nguồn dự trữ dầu lớn nhất thế giới, vượt cả Ả rập Xê út và Mỹ. Tuy nhiên, nhiều năm chịu tác động từ các lệnh trừng phạt quốc tế và khó khăn nội tại đã khiến sản lượng khai thác của nước này suy giảm đáng kể.

Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục đẩy thị trường năng lượng vào trạng thái bất ổn, Washington được cho là đang thúc đẩy việc đưa dầu Venezuela trở lại mạnh mẽ hơn trên thị trường quốc tế nhằm bổ sung nguồn cung toàn cầu.

Thủ tướng Pakistan thăm chính thức Trung Quốc 4 ngày

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 23-5 bắt đầu lên đường thăm chính thức Trung Quốc trong chuyến công du kéo dài 4 ngày nhằm thúc đẩy hợp tác song phương và tăng cường phối hợp chiến lược giữa hai nước.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: X.@CMShehbaz

Trong chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 23-26/5, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif dự kiến hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường nhằm rà soát hợp tác song phương trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và chiến lược.

Trọng tâm thảo luận sẽ là thúc đẩy phát triển chất lượng cao Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Pakistan (CPEC), cùng các lĩnh vực thương mại, đầu tư, hợp tác công nghiệp, hiện đại hóa nông nghiệp, công nghệ thông tin, khoa học - công nghệ và giao lưu nhân dân.

Ngoài ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Andrabi cho biết xung đột Mỹ-Iran và tình hình Trung Đông cũng sẽ là nội dung quan trọng trong các cuộc trao đổi giữa lãnh đạo Pakistan và Trung Quốc.

Theo chương trình, ông Shehbaz Sharif sẽ bắt đầu chuyến thăm tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, nơi ông chủ trì Hội nghị Đầu tư Doanh nghiệp Pakistan – Trung Quốc.

Campuchia: Liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn nghiêm trọng

Theo thông tin sơ bộ từ Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia, sáng 23-5, xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại tỉnh Kampong Chhnang và tỉnh Svay Rieng, khiến 14 người thiệt mạng và hơn 90 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Bộ Lao động Campuchia

Vụ tai nạn thứ nhất xảy ra tại huyện Kampong Tralach, tỉnh Kampong Chhnang, nằm ở phía Tây Bắc thủ đô Phnom Penh, do một chiếc xe tải lớn đã đâm vào xe chở công nhân trên quốc lộ 5, khiến 9 công nhân thiệt mạng (8 nữ công nhân), 9 người bị thương nặng và 35 người khác bị thương nhẹ.

Vụ thứ hai xảy ra tại thành phố Svay Rieng, tỉnh Svay Rieng, nằm ở phía Đông Nam thủ đô Phnom Penh, giữa hai xe ô tô chở công nhân khiến 5 công nhân thiệt mạng, 6 người bị thương nặng và 29 người bị thương nhẹ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Quỹ Bảo trợ an sinh xã hội quốc gia (NSSF), Sở Lao động và Đào tạo nghề cùng lực lượng chức năng ở gần hiện trường đã nỗ lực triển khai cứu hộ, điều phối đưa những người bị thương đến các bệnh viện gần đó, đồng thời đang tiếp tục chuyển nạn nhân lên bệnh viện tuyến trên.