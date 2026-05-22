Tin thế giới tối 22-5: Nga cáo buộc Ukraine dùng UAV tự sát tấn công trường học ở Lugansk

(GLO)- Nga cáo buộc Ukraine dùng UAV tự sát tấn công trường học ở Lugansk; Rumani nhận gói vay quốc phòng 16,68 tỷ euro từ Liên minh châu Âu; Tấn công vũ trang tại Honduras, hàng chục người thiệt mạng... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 22-5.

Nga cáo buộc Ukraine dùng UAV tự sát tấn công trường học ở Lugansk

Giới chức Nga ngày 22-5 cáo buộc Ukraine đã sử dụng 4 UAV tự sát để tấn công tòa nhà giảng dạy và ký túc xá của trường cao đẳng nghề Starobelsk, nơi đào tạo học viên 14-18 tuổi. Leonid Pasechnik, lãnh đạo do Nga bổ nhiệm ở vùng Lugansk, cho biết có 86 học viên ở bên trong cơ sở vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Hiện trường vụ trường cao đẳng nghề ở Lugansk bị tấn công ngày 22-5. Video: Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga

Hình ảnh và video do giới chức Nga công bố cho thấy lực lượng cứu hộ cứu nạn đưa một người đàn ông ra khỏi đống đổ nát bằng cáng, các tòa nhà bị hư hại nặng, trong đó có công trình dường như bị sập một phần, cùng những đám cháy vẫn còn bốc lên.

Vụ tấn công khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 35 trẻ em bị thương. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc Ukraine đã gây ra "tội ác kinh hoàng" và những người chịu trách nhiệm cần phải bị đưa ra trước công lý.

Ukraine hiện chưa lên tiếng về thông tin này. Kiev từng nhiều lần tuyên bố họ không nhắm vào dân thường.

Iran muốn cùng Oman lập 'trạm thu phí' ở Hormuz

Iran cho biết sẽ thảo luận với Oman về cơ chế thu phí lâu dài tại eo biển Hormuz, khi xung đột chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Ảnh do hãng thông tấn Iran ISNA công bố ngày 4-5 cho thấy tàu kéo mang cờ Iran di chuyển gần một con tàu neo đậu ở khu vực eo biển Hormuz. Ảnh: AFP

"Iran và Oman phải huy động mọi nguồn lực để vừa cung cấp dịch vụ an ninh vừa quản lý giao thông hàng hải một cách phù hợp nhất", Đại sứ Iran tại Pháp Mohammad Amin-Nejad cho biết.

Theo ông, điều này sẽ phát sinh chi phí và "đương nhiên là những người muốn hưởng lợi từ tuyến giao thông này cũng phải đóng phí cho phần của mình". Đại sứ Amin-Nejad cũng khẳng định hệ thống thu phí qua eo biển Hormuz như vậy sẽ hoàn toàn minh bạch.

"Nếu có mong muốn cải thiện tình hình, cần phải có giải pháp để giải quyết tận gốc vấn đề", Đại sứ Iran khẳng định.

Rumani nhận gói vay quốc phòng lớn thứ hai EU theo cơ chế SAFE

Ngày 21-5, Ủy ban châu Âu (EC) đã hoàn tất thỏa thuận cho nước này vay 16,68 tỷ euro (tương đương 19,38 tỷ USD) trong khuôn khổ chương trình Hành động An ninh cho châu Âu (SAFE) của Liên minh châu Âu (EU).

Rumani nhận gói vay quốc phòng 16,68 tỷ euro từ Liên minh châu Âu (EU). Ảnh minh họa: Defence Industry Europe

Theo thông cáo của Bộ Tài chính Rumani, chương trình SAFE được thiết kế nhằm hỗ trợ các khoản đầu tư quy mô lớn vào quốc phòng, hạ tầng chiến lược và tăng cường năng lực cho ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu. Bộ này cho biết khoản phân bổ dành cho Romania hiện đứng thứ hai trong số các quốc gia thành viên EU theo cơ chế SAFE, chỉ sau Ba Lan.

Bộ trưởng Tài chính Rumani Alexandru Nazare nhấn mạnh SAFE không chỉ là một công cụ tài chính, mà còn là khoản đầu tư cho an ninh và năng lực chống chịu của Rumani.

Hàn Quốc chốt kế hoạch mua tên lửa SM-6 cho tàu khu trục Aegis

Ngày 22-5, Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) thông báo nước này đã hoàn tất kế hoạch mua tên lửa phòng không tầm xa SM-6 do Mỹ sản xuất để trang bị cho các tàu khu trục Aegis thế hệ mới của Hải quân Hàn Quốc.

Lễ hạ thủy tàu khu trục Aegis mới trọng tải 8.200 tấn, mang tên ROKS Dasan Jeong Yakyong ngày 17-9-2025. Ảnh: Yonhap

DAPA cho biết kế hoạch được thông qua tại cuộc họp lần thứ 175 của Ủy ban Thúc đẩy Dự án Quốc phòng, cơ quan ra quyết định cấp cao về các chương trình quốc phòng của Hàn Quốc.

Dự án nhằm mua các tên lửa SM-6 thông qua chương trình bán vũ khí cho nước ngoài (FMS) của Mỹ để triển khai trên các tàu khu trục lớp Jeongjo Đại đế. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa và phòng không trên biển của Hàn Quốc trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp.

SM-6 được mệnh danh là “Patriot trên biển,” có tầm bắn hơn 400km và sử dụng đầu dò radar chủ động cho phép tự theo dõi mục tiêu. Loại tên lửa này có khả năng đánh chặn máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo ở giai đoạn cuối với độ cao đánh chặn khoảng 36km trở xuống, đồng thời giúp tàu chiến đối phó nhiều mục tiêu cùng lúc.

Tấn công vũ trang tại Honduras, hàng chục người thiệt mạng

Ngày 22-5, truyền thông Honduras đưa tin ít nhất 24 người đã thiệt mạng trong 2 vụ tấn công vũ trang xảy ra cùng ngày tại các tỉnh Colon và Cortes ở miền Bắc nước này.

Cảnh sát ở Trujillo cho biết các băng nhóm đối địch đang chiếm đóng và khai thác trái phép hai đồn điền cọ châu Phi. Ảnh: AFP

Theo truyền thông địa phương, 19 nạn nhân là dân thường đã thiệt mạng trong một vụ xả súng tại đồn điền cọ dầu ở Colon. Cùng ngày, 5 sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng trong một cuộc truy quét tội phạm tại làng Corinto, tỉnh Cortes.

Người phát ngôn Văn phòng Công tố Honduras, Yuri Mora, cho biết các nhóm pháp y đang làm việc tại cả hai khu vực để khám nghiệm tử thi và xác định danh tính các nạn nhân.

