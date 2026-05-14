Tin thế giới tối 14-5: Mỹ - Trung nhất trí rằng eo biển Hormuz phải luôn được giữ thông suốt

(GLO)- Mỹ - Trung nhất trí rằng eo biển Hormuz phải luôn được giữ thông suốt; Tổng thống Trump mời Chủ tịch Trung Quốc thăm Mỹ; Ấn Độ: Gần 200 người thương vong do giông bão... là những thông tin quốc tế nổi bật tôi 14-5.

Mỹ - Trung nhất trí rằng eo biển Hormuz phải luôn được giữ thông suốt

Nhà Trắng ngày 14-5 cho biết Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình nhất trí rằng eo biển Hormuz phải luôn được giữ thông suốt để bảo đảm tự do hàng hải và ổn định thương mại toàn cầu.

Tổng thống Donald Trump gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, vào ngày 14-5-2026. Ảnh: AP

Cả hai bên đều nhất trí rằng eo biển Hormuz phải được duy trì mở cửa để hỗ trợ hoạt động lưu thông năng lượng tự do”, thông cáo của Nhà Trắng nêu rõ.

Thông cáo cũng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao đổi về việc tiếp tục thúc đẩy các biện pháp ngăn chặn dòng chảy hóa chất tiền chất fentanyl vào Mỹ, đồng thời thảo luận khả năng Trung Quốc gia tăng nhập khẩu nông sản Mỹ.

Bản tóm tắt cuộc gặp của Nhà Trắng mô tả cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra trong bầu không khí “tốt đẹp”.

Tổng thống Trump mời Chủ tịch Trung Quốc thăm Mỹ

Trong bài phát biểu ngắn gọn tại bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước ở Bắc Kinh ngày 14-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mô tả cuộc hội đàm với lãnh đạo Trung Quốc trong ngày là “vô cùng tích cực và hiệu quả”, đồng thời gửi lời cám ơn tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về các nghi lễ đón tiếp trọng thị.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 14-5-2026. Ảnh: F.24

Tổng thống Trump đánh giá mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc là “một trong những mối quan hệ quan trọng nhất trong lịch sử thế giới”. Cho rằng hai nước có “nhiều điểm chung”, ông Trump nhấn mạnh đến các giá trị “chăm chỉ”, “can đảm” và “thành tựu” mà hai nước đã đạt được.

Tổng thống Mỹ tiết lộ, ông đã mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân tới thăm Mỹ vào ngày 24-9.

Về phần mình, trong bài phát biểu khai mạc tiệc chiêu đãi Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng mô tả mối quan hệ Mỹ - Trung là mối quan hệ quan trọng nhất thế giới.

Israel đề xuất lộ trình giải giáp Hezbollah gắn với tiến trình hòa bình Liban

Israel sẽ đề xuất với Liban một kế hoạch từng bước giải giáp lực lượng Hezbollah, đồng thời thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước trong vòng đàm phán Israel-Liban ngày 15-5.

(Từ trái sang phải) Cố vấn Bộ Ngoại giao Mỹ Michael Needham, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Đại sứ Mỹ tại Liban Michel Issa, Đại sứ Liban tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad và Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter trước cuộc gặp tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington, DC, ngày 14-4. Ảnh: AFP

Trả lời phỏng vấn báo Walla của Israel, Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter cho biết theo đề xuất, hai bên sẽ xác định từng khu vực cụ thể để triển khai hoạt động rà soát, loại bỏ vũ khí và mở rộng dần sang các khu vực khác.

Đại sứ Israel cho biết nước này sẵn sàng thúc đẩy đồng thời hai tiến trình. Một là đàm phán hướng tới hòa bình toàn diện giữa Israel và Liban, bao gồm các vấn đề biên giới, thiết lập đại sứ quán, thị thực và du lịch. Hai là tiến trình giải giáp Hezbollah. Theo ông Leiter, việc đạt được hòa bình toàn diện sẽ phụ thuộc vào kết quả của quá trình giải giáp lực lượng này.

Đây là động thái mới nhất của Israel trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị tổ chức vòng đàm phán mới giữa Liban và Israel tại Washington từ ngày 15-5 nhằm thúc đẩy duy trì thỏa thuận ngừng bắn, khi thời hạn hiện tại sắp hết hiệu lực và các cuộc không kích của Israel tại Liban tiếp tục gia tăng.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Liban có hiệu lực từ ngày 17-4 và đã được gia hạn tới hết ngày 17-5.

Gần 200 người thương vong do giông bão tại Ấn Độ

Ngày 14-5, giới chức Ấn Độ xác nhận một trận bão bụi kèm mưa lớn, sấm sét và mưa đá dữ dội đã quét qua các bang miền Bắc nước này trong 24 giờ qua, khiến ít nhất 96 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương. Bang Uttar Pradesh chịu thiệt hại nặng nề nhất cả về người và tài sản.

Tuyến phố bị ngập sau những trận mưa lớn tại Patna, Ấn Độ. Ảnh: ANI/TTXVN

Theo báo cáo sơ bộ, các nạn nhân thiệt mạng chủ yếu do bị sét đánh, cây đổ hoặc sập nhà dưới sức gió cực mạnh. Tại huyện Prayagraj, một trong những nơi tâm bão đi qua, ít nhất 20 người đã tử vong.

Trước tình hình thiên tai nghiêm trọng, Thủ hiến bang Uttar Pradesh, ông Yogi Adityanath, đã lệnh cho các đơn vị cứu hộ phải hoàn tất công tác ứng phó khẩn cấp trong vòng 24 giờ. Đồng thời, chính quyền các địa phương được chỉ đạo nhanh chóng triển khai các gói cứu trợ, hỗ trợ y tế và bồi thường cho những gia đình bị ảnh hưởng.