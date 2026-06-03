Tin thế giới sáng 3-6: Kiev tung đòn đáp trả sau khi hứng tập kích quy mô lớn của Nga

(GLO)- Kiev tung đòn đáp trả sau khi hứng tập kích quy mô lớn của Nga; Tổng thống Trump ra tối hậu thư với Iran; Kuwait liên tiếp bị không kích; Mỹ tuyên bố đàm phán Israel - Liban đạt tiến triển về chính trị lẫn an ninh... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 3-6.

Kiev tung đòn đáp trả sau khi hứng tập kích quy mô lớn của Nga

Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Robert "Magyar" Brovdi cho biết, trong ngày 2-6, máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công hàng loạt mục tiêu của Nga trên khắp bán đảo Crimea và tỉnh Donetsk, đánh trúng 2 hệ thống phòng không Pantsir, một sở chỉ huy của Quân đoàn 3 Nga và một tàu kéo.

Nổ lớn ở Kiev trong trận tập kích ngày 2-6. Ảnh: AFP

Các cuộc tấn công mới nhất của Ukraine diễn ra sau khi Không quân Ukraine xác nhận Nga đã phóng 73 tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu vượt âm, cùng với 656 UAV. Trong số đó, 40 tên lửa và 602 UAV bị bắn hạ hoặc bị đánh chặn.

Đợt tấn công quy mô lớn mới nhất của Nga diễn ra vào đêm 1-6, rạng sáng 2-6, khiến ít nhất 23 người thiệt mạng và 130 người khác bị thương. Đây là một trong những cuộc tấn công quy mô lớn nhất của Nga nhằm vào Ukraine kể từ đầu xung đột.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết thủ đô Kiev là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt tấn công mới nhất của Nga. Ông cảnh báo Nga có thể đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn khác vào ngày 3-6.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu liên quan đến quân sự của Ukraine ở thủ đô Kiev và nhiều khu vực khác. Tuyên bố nói thêm rằng các cơ sở hạ tầng giao thông và nhiên liệu được lực lượng Ukraine sử dụng cùng các sân bay quân sự cũng đã bị đánh trúng.

Tổng thống Trump ra tối hậu thư với Iran

Trong bài viết đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 2-6, Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ các thông tin cho rằng Mỹ và Iran đã ngừng đàm phán. Ông tuyên bố Iran phải đạt được thỏa thuận, đồng thời cũng đặt ra các điều kiện cho 2 giai đoạn đàm phán.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters

“Các bản tin giả cho rằng Iran và Mỹ đã ngừng đàm phán vài ngày trước là sai sự thật và không chính xác. Các cuộc đối thoại giữa chúng tôi vẫn diễn ra liên tục, bao gồm cả 4 ngày trước, 3 ngày trước, 2 ngày trước, 1 ngày trước và cả hôm nay”, ông Trump nêu rõ. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh: “Không ai biết các cuộc đối thoại sẽ đi đến đâu, nhưng tôi đã nói với Iran rằng: Đã đến lúc, bằng cách này hay cách khác, các ông phải đạt được một thỏa thuận. Các ông đã làm như vậy trong 47 năm rồi, và không thể để nó tiếp diễn thêm nữa!"

Trong phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ hôm 2/6, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng nêu rõ các điều kiện cho 2 giai đoạn đàm phán với Iran. Ông Rubio nói với các nhà lập pháp rằng Iran phải chấm dứt lập trường hiếu chiến trong khu vực.

Kuwait liên tiếp bị tập kích bằng tên lửa và UAV

Sáng sớm nngày 3-6, Kuwait thông báo đã đánh chặn thành công một số tên lửa và máy bay không người lái thù địch xâm nhập không phận.

Đây là lần thứ 3 liên tiếp chỉ trong ít ngày, hệ thống phòng không Kuwait phải khai hỏa để đối phó vũ khí từ bên ngoài tấn công vào lãnh thổ. Bộ Quốc phòng Kuwait không cho biết số lượng cụ thể các tên lửa và UAV thù địch đã bị đánh chặn. Nguồn gốc số vũ khí cũng không được đề cập.

Cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào Kuwait ngày 28-5. Ảnh: CBS News

Thông tin về việc Kuwait bị tập kích, được công bố chỉ ít giờ sau khi lực lượng Mỹ tại khu vực thông báo đã tấn công và vô hiệu hóa thêm một tàu hàng liên quan Iran tại vịnh Ba Tư. Phương tiện bị cáo buộc cố tình vi phạm lệnh phong tỏa hải quân mà Mỹ áp đặt với các cảng của Iran.

Vì vậy, truyền thông khu vực nhận định đòn tập kích vào Kuwait sáng sớm nay có thể do Iran tiến hành, với mục tiêu nhắm đến là căn cứ không quân Mỹ đặt tại Kuwait.

Thông tin Kuwait bị tập kích xuất hiện sau khi Mỹ tập kích tàu dầu vi phạm lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran.

Mỹ tung đòn trừng phạt sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Iran

Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 3-6 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Iran, trong khuôn khổ chiến dịch gia tăng sức ép nhằm vào Tehran.

Ảnh minh họa: Reuters

Các lệnh trừng phạt được công bố trong bối cảnh những nỗ lực ngoại giao giữa hai bên vẫn đang diễn ra nhưng chưa đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột Mỹ - Iran. Đối tượng bị nhắm tới gồm sàn giao dịch tiền điện tử Nobitex, Giám đốc điều hành cùng ba đồng sáng lập của nền tảng này, cùng với 3 sàn giao dịch tiền điện tử khác của Iran.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, Nobitex đã “tạo điều kiện cho các khoản thanh toán liên quan đến các hoạt động của Iran, các nỗ lực né tránh lệnh trừng phạt và những giao dịch có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trong đó có cả hoạt động của các nhóm tin tặc sử dụng mã độc tống tiền được cho là có liên hệ với IRGC”.

Mỹ tuyên bố đàm phán Israel - Liban đạt tiến triển về chính trị lẫn an ninh

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 3-6 cho biết các cuộc đàm phán do Washington làm trung gian giữa Israel và Liban đang ghi nhận "tiến triển liên tục" trên cả phương diện chính trị lẫn an ninh.

Phái đoàn Israel – Liban tiến hành đàm phán tại Washington (Mỹ) ngày 14-4-2026. Ảnh: X

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, các cuộc thảo luận diễn ra tại Washington, D.C. sẽ tiếp tục trong ngày 4-6.

"Tiến triển vẫn đang được duy trì trên các mặt trận chính trị và an ninh khi chúng tôi nỗ lực khắc phục những tồn đọng kéo dài suốt 20 năm qua và hướng tới một thỏa thuận toàn diện nhằm khôi phục chủ quyền của Liban, đồng thời bảo đảm an ninh cho Israel", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott viết trên mạng xã hội.

Thông báo được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cáo buộc Iran đang tìm cách "cản trở" các nỗ lực ngoại giao giữa Israel và Liban.