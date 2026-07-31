Làn sóng di cư vào Ceuta gia tăng, Tây Ban Nha tăng cường bảo vệ biên giới

Chính quyền Ceuta cho biết, trong khoảng 10 ngày qua, khoảng 1.500-2.000 người di cư vào vùng lãnh thổ này. Chỉ riêng ngày 30-7, hàng trăm người tiếp tục vượt biên, chủ yếu bằng cách bơi qua biển hoặc sử dụng các thiết bị nổi từ phía Maroc, trong khi một số người vượt qua hàng rào biên giới trên bộ.

Hàng rào tại biên giới giữa Ceuta và Maroc. Ảnh: Xemenendura/Wikipedia

Lượng người di cư tăng mạnh khiến lực lượng chức năng và hệ thống tiếp nhận tại Ceuta rơi vào tình trạng quá tải. Người đứng đầu chính quyền Ceuta Juan Jesus Vivas đã tuyên bố thành phố đang đối mặt với "tình trạng khẩn cấp nhân đạo và xã hội", đồng thời đề nghị Chính phủ Tây Ban Nha ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, điều thêm lực lượng cảnh sát và triển khai quân đội để bảo đảm an ninh biên giới.

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha bác bỏ đề xuất ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, cho rằng quy định hiện hành không áp dụng đối với các cuộc khủng hoảng di cư, song cam kết tăng cường nguồn lực hỗ trợ. Sau đó, bộ này thông báo điều động 60 binh sĩ tới Ceuta để phối hợp với lực lượng Vệ binh Dân sự duy trì trật tự và bảo vệ biên giới.

Theo chính quyền địa phương, ít nhất 9 người đã thiệt mạng trong đợt vượt biển mới nhất. Trong năm nay, hàng chục người cũng đã tử vong khi tìm cách đến Ceuta, trong khi hơn 60 người được cho là đã thiệt mạng trên tuyến đường từ Maroc tới thành phố này trong vòng 12 tháng qua.

Chính phủ Tây Ban Nha nhận định, các mạng lưới buôn người đang lợi dụng phán quyết mới của Tòa án Tối cao nước này để khuyến khích người di cư vượt biên trái phép. Theo phán quyết mới đây, những người bị chặn trên biển khi tìm cách đến Ceuta hoặc Melilla không được đưa trở lại Maroc ngay, mà phải trải qua các thủ tục pháp lý theo quy định.

Trong khi đó, chính quyền Maroc quy trách nhiệm cho các đường dây đưa người di cư trái phép, đồng thời bác bỏ cáo buộc cho rằng, Rabat cố tình tạo điều kiện để người di cư vào Tây Ban Nha. Các nguồn tin ngoại giao Maroc cũng khẳng định, làn sóng vượt biên hiện nay không phản ánh chủ trương của nước này.

Làn sóng di cư mới cũng làm gia tăng căng thẳng chính trị giữa Tây Ban Nha và Italy. Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani lập luận rằng, tình trạng nhập cư trái phép và mất kiểm soát tại biên giới đang đe dọa an ninh, đồng thời bày tỏ ủng hộ khả năng đình chỉ cơ chế Schengen đối với Tây Ban Nha. Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cũng tuyên bố, Rome sẵn sàng áp dụng các biện pháp đặc biệt để bảo vệ biên giới nếu cần thiết

Diễn biến hiện nay gợi lại cuộc khủng hoảng di cư năm 2021, khi hàng nghìn người vượt biên từ Maroc vào Ceuta chỉ trong vài ngày, gây sức ép lớn đối với công tác kiểm soát biên giới của Tây Ban Nha và Liên minh châu Âu.