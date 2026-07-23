Tin thế giới tối 23-7: 220 UAV Ukraine ồ ạt tập kích lãnh thổ Nga

(GLO)- Iran chặn tàu dầu tại Hormuz, tập kích loạt căn cứ Mỹ ở Trung Đông; 220 UAV Ukraine ồ ạt tập kích lãnh thổ Nga; EU công bố gói trừng phạt lớn nhất trong 4 năm với Nga; Mưa lũ tại Pakistan, ít nhất 15 người thiệt mạng... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 23-7.

Iran chặn tàu dầu tại Hormuz, tập kích dữ dội loạt căn cứ Mỹ ở Trung Đông

Bất chấp chiến dịch leo thang quân sự ngày càng ác liệt của Mỹ, các lực lượng vũ trang Iran vẫn theo đuổi cách tiếp cận cứng rắn với cuộc chiến, liên tục tập kích các mục tiêu Mỹ tại Trung Đông.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trưa 23-7 thông báo lực lượng này đã phát động nhiều cuộc tấn công tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào loạt căn cứ Mỹ đặt tại 3 nước Kuwait, Bahrain và Jordan.

Iran tiếp tục nhắm vào các mục tiêu của Mỹ ở Trung Đông. Ảnh: Reuters

Tại Kuwait, IRGC tuyên bố đã tập kích và phá hủy một khu nhà chứa thiết bị quân sự, một hệ thống phòng không Patriot và một nhà chứa máy bay không người lái MQ-9 Reaper bên trong căn cứ không quân Ali Al Salem. IRGC cũng tuyên bố máy bay không người lái cảm tử của lực lượng này đã đánh trúng khu nhà ở của binh sỹ Mỹ và 2 nhà chứa máy bay trực thăng quân sự bên trong trại Udairi.

Với mặt trận Jordan, IRGC tuyên bố đã phá hủy nhiều khí tài hiện đại của quân đội Mỹ.

Trước đó, IRGC cũng thông báo đã tấn công một tàu chở dầu và chặn 3 tàu khác cố tình phớt lờ cảnh báo và đi vào eo biển Hormuz mà không xin phép.

Các cuộc tấn công mới nhất được Iran tiến hành sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tại Trung Đông (CENTCOM) phát động đợt tập kích xuyên đêm nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran. Theo hãng tin Axios, đòn tập kích đêm qua có sự tham gia của cả máy bay ném bom chiến lược B-1.

220 UAV Ukraine ồ ạt tập kích lãnh thổ Nga

Các kênh Telegram của Nga đưa tin, quân đội Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào nhiều khu vực của Nga trong đêm 22-7, rạng sáng 23-7, đánh trúng các mục tiêu tại nhiều thành phố.

Một tòa nhà ở Nga bốc cháy sau khi bị UAV đánh trúng. Ảnh: Reuters

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 223 máy bay không người lái của Ukraine tại các tỉnh Belgorod, Bryansk, Volgograd, Voronezh, Rostov, Ryazan, Samara, Saratov, Tver, Tula và Ulyanovsk, cũng như tại tỉnh Moscow, bán đảo Crimea, Cộng hòa Tatarstan và Biển Azov.

Một đám cháy lớn được nhìn thấy bùng phát từ nhà máy lọc dầu NS-Oil ở khu dân cư Novospasskoye, tỉnh Ulyanovsk của Nga, sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được cho là do Ukraine tiến hành.

Ở một khu vực khác tại Nga, khói đen dày đặc được nhìn thấy bốc lên trên thị trấn Tuymazy thuộc Cộng hòa Bashkortostan sau một cuộc tấn công được cho là nhằm vào một trạm bơm dầu tại khu vực này.

EU công bố gói trừng phạt lớn nhất trong 4 năm với Nga

EU đã công bố gói trừng phạt Nga lớn nhất trong 4 năm qua, nhằm vào 218 cá nhân và thực thể, hơn 100 ngân hàng và tổ chức tiền điện tử, hơn 40 tàu bị cáo buộc thuộc “hạm đội bóng tối” cùng nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Các thành viên EU nhóm họp về gói trừng phạt 21 nhắm vào Nga. Ảnh: UA

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh - bà Kaja Kallas ngày 23-7 cho biết, gói trừng phạt Nga mới nhất của EU là gói trừng phạt lớn nhất trong 4 năm qua, với tổng cộng 218 cá nhân và thực thể bị đưa vào danh sách đen.

Các biện pháp trừng phạt Nga lần này nhằm vào hơn 100 ngân hàng và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử, hơn 40 tàu bị cáo buộc thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga, cùng một số nhà máy lọc dầu.

Theo bà Kallas, gói trừng phạt Nga mới cũng bổ sung hơn 50 thực thể thuộc lĩnh vực công nghiệp quốc phòng vào danh sách trừng phạt. Trong số này có những nhân tố chủ chốt tham gia sản xuất các máy bay không người lái tầm xa của Nga.

Ngoại trưởng Nga-Mỹ hội đàm, thảo luận vấn đề Ukraine

Ngày 23-7, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio đã tiến hành hội đàm bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM-59) và các hội nghị liên quan đang diễn ra tại Manila (Philippines).

Ngoại trưởng Nga (phải) và Ngoại trưởng Mỹ hội đàm bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59. Ảnh: Euronews

Theo hãng tin RIA Novosti, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, trong cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Lavrov đã thông báo cho người đồng cấp Mỹ tình hình thực tế tại đường tiếp xúc ở Ukraine, nhấn mạnh rằng không thể chấp nhận việc chính quyền Kiev tiếp tục được cung cấp vũ khí.

Quan chức ngoại giao Nga cũng khẳng định, nước này sẵn sàng tiến tới một giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột tại Ukraine, xác nhận cam kết của Moscow đối với các đề xuất mà phía Washington đưa ra tại cuộc gặp thượng đỉnh tại Alaska hồi tháng 8-2025.

Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Rubio cho biết Mỹ sẵn sàng đóng vai trò xây dựng nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ông cho rằng, cần có những ý tưởng và đề xuất mới để giải quyết cuộc xung đột này. Mỹ sẽ tiếp tục tìm kiếm giải pháp mà cả hai bên có thể chấp nhận được.

Mưa lũ tại Pakistan khiến ít nhất 15 người thiệt mạng

Ngày 23-7, Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia Pakistan (NDMA) cho biết trong 24 giờ qua, ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 40 người bị thương do các sự cố liên quan đến mưa lũ trên khắp Pakistan.

Mưa lũ ảnh hưởng tới hàng triệu người dân Pakistan. Ảnh: Reuters

9 người thiệt mạng và 38 người bị thương được ghi nhận tại tỉnh Punjab ở miền Đông, trong khi 6 người thiệt mạng và 2 người bị thương tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc Pakistan. Như vậy, tổng số thương vong do mùa mưa tính trên cả nước này kể từ ngày 26-6 đã tăng lên 72 người thiệt mạng và 187 người bị thương.

Trong khi đó, mưa bão cũng gây thiệt hại cho tổng cộng hơn 300 ngôi nhà và 198 con gia súc. Trước tình hình dự báo sẽ tiếp tục có mưa tại nhiều khu vực trên cả nước, các cơ quan chức năng kêu gọi người dân cần duy trì cảnh giác.