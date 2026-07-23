Tin thế giới sáng 23-7: EU tăng sức ép lên các tàu dầu thuộc ‘hạm đội bóng tối’ của Nga

(GLO)- Tân tổng tư lệnh Ukraine tuyên bố đẩy mạnh phản công; EU tăng sức ép lên các tàu dầu thuộc ‘hạm đội bóng tối’ của Nga; Mỹ không kích Iran đêm thứ 12 liên tiếp; Nhóm Houthi tấn công 2 tàu chở dầu của Ả rập Xê út... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 23-7.

Tân tổng tư lệnh Ukraine tuyên bố đẩy mạnh phản công

Hôm 22-7, tân Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, thiếu tướng Mykhailo Drapaty cho biết đã được giao nhiệm vụ đẩy mạnh hoạt động phản công và triển khai những chiến dịch mới bên trong lãnh thổ Nga.

Thiếu tướng Mykhailo Drapaty. Ảnh: president.gov.ua

Vào ngày tiếp nhận bàn giao ghế Tổng tư lệnh quân đội Ukraine từ đại tướng Oleksandr Syrsky, thiếu tướng Mykhailo Drapaty cho biết Tổng thống Ukraine đã đặt ra những mục tiêu rõ ràng trong thời gian tới: tiếp tục và đẩy mạnh tấn công trên mọi mặt trận, lập kế hoạch cho các chiến dịch mới sau phòng tuyến đối phương, phát triển quân đội và công nghệ quân sự, và xây dựng năng lực của các lực lượng vũ trang Ukraine.

Còn trên X, Tổng thống Zelensky liệt kê thêm một ưu tiên cho quân đội dưới quyền tân tổng tư lệnh, đó là lên kế hoạch cho một quy trình động viên hiệu quả, nhằm bổ sung quân nhân cho các lực lượng.

EU tăng sức ép lên các tàu dầu thuộc ‘hạm đội bóng tối’ của Nga

Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí cho phép triển khai một nhiệm vụ hải quân chung tại Ấn Độ Dương để bắt đầu khám xét các tàu bị nghi thuộc “hạm đội bóng tối” của Liên bang Nga.

Quyết định mở rộng thẩm quyền cho Chiến dịch ATALANTA - lực lượng chống cướp biển của EU hoạt động ngoài khơi Somalia và trên Ấn Độ Dương - được đưa ra sau khi Chiến dịch IRINI của EU tại Địa Trung Hải thực hiện thành công lần khám xét thứ tư đối với một tàu bị nghi thuộc “hạm đội bóng tối” của Liên bang Nga vào ngày 20-7.

EU đang gia tăng sức ép lên "hạm đội bóng tối" của Nga. Ảnh: X/kajakallas

Ngày 22-7, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU, bà Kaja Kallas đã hoan nghênh quyết định trên. Trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X, bà Kallas viết: “Mỗi chuyến hải trình bất hợp pháp đều góp phần duy trì cỗ máy chiến tranh của Liên bang Nga. Chúng tôi đang kết hợp các biện pháp trừng phạt với hành động thực tế trên biển”.

Ngoài các chiến dịch chung của EU, một số quốc gia thành viên cũng đã trực tiếp khám xét các tàu bị nghi thuộc “hạm đội bóng tối” của Liên bang Nga khi chúng đi vào lãnh hải của mình. Trong số những nước gần đây đã tiến hành các hoạt động như vậy có Pháp, Thụy Điển, Bỉ và Vương quốc Anh.

Mỹ không kích Iran đêm thứ 12 liên tiếp

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 22-7 thông báo tiếp tục tiến hành đợt không kích mới nhằm vào Iran.

CENTCOM xác nhận trong một bài đăng trên mạng xã hội X: “Vào lúc 17h30 giờ miền Đông hôm nay, lực lượng Mỹ bắt đầu tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran theo chỉ thị của Tổng tư lệnh”.

Chiến đấu cơ của Mỹ xuất phát từ tàu sân bay tại Trung Đông, tham gia chiến dịch tập kích Iran trong đêm thứ 12. Ảnh: CENTCOM

Theo CENTCOM, chiến dịch này “sẽ tiếp tục làm suy yếu hơn nữa khả năng của Iran trong việc đe dọa các thủy thủ dân sự và tàu thương mại đi qua vùng biển khu vực”.

Thông báo về đợt không kích mới của CENTCOM được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng cứ mỗi cuộc tấn công vào một tàu ở eo biển Hormuz, lực lượng vũ trang Mỹ sẽ phá hủy một cây cầu hoặc nhà máy điện của Iran.

Viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump khẳng định: “Bắt đầu từ thời điểm này, bất cứ khi nào Iran nổ súng vào một con tàu ở eo biển Hormuz, dù bằng tên lửa, rocket, máy bay không người lái hay bất kỳ thiết bị hoặc vũ khí nào khác, Mỹ sẽ ném bom và phá hủy một cây cầu hoặc nhà máy điện, bao gồm cả những cơ sở nằm gần hoặc trong thủ đô Tehran”.

Đáp lại tuyên bố của Tổng thống Trump, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo: “Bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại Iran, bao gồm cả cơ sở hạ tầng của chúng tôi, sẽ buộc chúng tôi phải đáp trả mạnh mẽ và dứt khoát. Những ai tiếp tay cho hành động gây hấn đó, bất kể sự hỗ trợ dưới hình thức nào, cũng sẽ bị coi là mục tiêu hợp pháp".

Nhóm Houthi tấn công 2 tàu chở dầu của Ả rập Xê út

Nhóm Houthi được Iran hậu thuẫn tại Yemen tuyên bố đã tiến hành một chiến dịch quân sự nhằm vào hai tàu chở dầu của Ả rập Xê út, được xác định là Encela và Laylia.

Tàu Encelia. Ảnh tư liệu: VesselFinder

Houthi cho biết các tàu trên đã vi phạm lệnh phong tỏa hàng hải do nhóm này áp đặt ngày 20-7. Theo hãng tin Anadolu, giới chức Ả rập Xê út hiện chưa xác nhận vụ tấn công.

Thông báo của Houthi đã khiến liên minh do Ả rập Xê út dẫn đầu tuyên bố sẽ đáp trả "một cách cứng rắn", làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu vượt ra ngoài khu vực Vùng Vịnh.

Trong khi đó, Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết đã nhận được báo cáo về việc một tàu chở dầu bị một vật thể bay chưa xác định tấn công và bốc cháy trên Biển Đỏ, cách khu vực Al Shuqaiq của Ả rập Xê út khoảng 70 hải lý.

Hiện chưa có thương vong nào được ghi nhận và nguồn gốc của vật thể gây ra vụ tấn công vẫn chưa được xác định.