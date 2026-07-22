Tin thế giới tối 22-7: Ukraine tấn công các trung tâm hậu cần quân sự sâu trong lãnh thổ Nga

(GLO)- Ukraine tấn công các trung tâm hậu cần quân sự sâu trong lãnh thổ Nga; Iran tấn công loạt căn cứ Mỹ tại Trung Đông; Mỹ cam kết “ủng hộ 100%” vai trò trung tâm của ASEAN... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 22-7.

Ukraine tấn công các trung tâm hậu cần quân sự sâu trong lãnh thổ Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22-7 cho biết, quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những trung tâm hậu cần quân sự tại vùng Krasnodar và Stavropol của Nga, nơi được cho là tham gia cung cấp linh kiện máy bay không người lái (UAV) cùng nhiều trang thiết bị cho lực lượng vũ trang Nga.

Hỏa hoạn tại một trung tâm logistics của Wildberries. Ảnh: Exilenova+

Theo ông Zelensky, các đòn tấn công cũng nhằm vào 1 kho chứa dầu, 1 tàu chở dầu và 4 tàu hàng thuộc “Hạm đội bóng tối” của Nga hoạt động trên Biển Đen và biển Azov.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không đã đánh chặn và bắn hạ 242 máy bay không người lái cánh cố định của Ukraine trong đêm tại nhiều khu vực trên cả nước.

Giới chức Nga cho biết các cuộc tấn công đã gây thiệt hại về người và cơ sở hạ tầng, đặc biệt tại hai vùng Krasnodar và Stavropol. Trong đó, hai kho hàng của Wildberries, nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất Nga đã bị trúng đòn tập kích trong đêm.

Đây là một trong những đợt tập kích bằng UAV quy mô lớn nhất nhằm vào lãnh thổ Nga trong thời gian qua, trong bối cảnh hai bên tiếp tục gia tăng các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng và mạng lưới hậu cần của đối phương.

Iran tấn công loạt căn cứ Mỹ tại Trung Đông

Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa tuyên bố đã tiến hành loạt cuộc tấn công trả đũa hiệu quả nhắm vào các căn cứ và cơ sở quân sự của Mỹ đặt tại 3 nước Trung Đông trong sáng ngày 22-7.

Iran phóng tên lửa vào các mục tiêu của Mỹ ở vùng Vịnh. Ảnh: WANA

Theo truyền thông nhà nước Iran, các mục tiêu gồm trại Doha của quân đội Mỹ ở phía Tây Kuwait, căn cứ không quân Sheikh Isa ở Bahrain, căn cứ không quân Al Azraq và sân bay Aqaba ở Jordan. Trong đó, trại Doha là mục tiêu bị tập kích lần đầu trong đợt đụng độ đã bước sang ngày thứ 11. Cơ sở này đóng vai trò như trung tâm hậu cần hỗ trợ các lực lượng Mỹ triển khai trên toàn khu vực Tây Á. IRGC khẳng định cuộc tấn công vào trại Doha đã phá hủy nhiều vũ khí và thiết bị, đồng thời gây thương vong nặng nề cho lực lượng Mỹ.

Lực lượng Mỹ tại khu vực chưa đưa ra bình luận về các thông tin IRGC vừa công bố.

Quân đội Mỹ công bố ảnh được khẳng định là mục tiêu quân sự của Iran trong đêm tấn công thứ 11 liên tiếp. Ảnh: X/@CENTCOM

Trước đó, Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) thông báo lực lượng này đã hoàn tất đợt tập kích tăng cường vào Iran. Mục tiêu của đánh phá gồm các trung tâm tác chiến quân sự, khí tài hải quân, nhà chứa máy bay, kho chứa máy bay không người lái và hạ tầng hậu cần quân sự của Iran.

CENTCOM khẳng định chiến dịch không kích nhằm tiếp tục làm suy yếu năng lực đe dọa của Iran đối với các tàu thương mại lưu thông qua eo biển Hormuz.

Nga bác bỏ thông tin cấp vũ khí cho Iran tấn công mục tiêu của Mỹ

Ngày 22-7, Nga phản bác thông tin cho rằng nước này đã cung cấp vũ khí cho Iran để tấn công các mục tiêu của Mỹ.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moscow muốn chấm dứt xung đột ở eo biển Hormuz và không cung cấp vũ khí cho Iran. Ông gọi những tin đồn như vậy là “đáng xấu hổ”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Tass

"Không rõ lý do gì, phương Tây, đặc biệt là Washington, đang thổi phồng câu chuyện rằng Nga và Trung Quốc đang trực tiếp cung cấp vũ khí cho Iran để tấn công các mục tiêu của Mỹ. Thật đáng xấu hổ khi nghe điều đó", ông Lavrov tuyên bố hôm nay 22/7. "Vì vậy, trở lại với xung đột ở eo biển Hormuz, chúng tôi muốn cuộc xung đột này chấm dứt", ông Lavrov nhấn mạnh.

Mỹ cam kết “ủng hộ 100%” vai trò trung tâm của ASEAN

Ngày 22-7, tại Manila, Philippines, đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Mỹ do Campuchia, nước điều phối quan hệ và Mỹ đồng chủ trì.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Mỹ, các Bộ trưởng ghi nhận những phát triển tích cực trong quan hệ và hợp tác ASEAN - Mỹ trên cơ sở việc Kế hoạch hành động triển khai Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện (CSP) giai đoạn 2021-2025 vừa hoàn thành.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Hoa Kỳ. Ảnh: BTC ASEAN

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tái khẳng định cam kết “ủng hộ 100%” vai trò trung tâm của ASEAN; đánh giá Đông Nam Á là động lực tăng trưởng toàn cầu của thế kỷ 21, gắn kết trực tiếp quan tâm và lợi ích của Hoa Kỳ ở khu vực; cam kết tiếp tục các khoản đầu tư, viện trợ quan trọng cho khu vực, tập trung vào lĩnh vực chuỗi cung ứng bền vững, kinh tế số và an ninh năng lượng, trong đó tiếp tục hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng của ASEAN, kết nối lưới điện và hợp tác năng lượng hạt nhân dân sự.

Các Bộ trưởng khẳng định ưu tiên hoàn tất Chương trình công tác toàn diện triển khai Tuyên bố Tầm nhìn chung ASEAN - Mỹ năm 2025 và hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ đối thoại ASEAN - Mỹ vào năm 2027 với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Bảo tàng Louvre mở cửa trở lại Phòng trưng bày Apollo sau vụ trộm chấn động

9 tháng sau vụ trộm tạo tợn giữa ban ngày lấy đi số trang sức hơn 88 triệu euro, Phòng trưng bày Apollo của Bảo tàng Louvre đã mở cửa trở lại cho công chúng.

Sau vụ trộm, Louvre đã tăng cường các biện pháp an ninh, trong đó bổ sung hệ thống camera giám sát và thiết bị chống xâm nhập.

Cảnh sát đứng cạnh chiếc thang máy nhỏ được các đối tượng dùng để đột nhập vào Bảo tàng Louvre trong vụ trộm gây chấn động hồi năm 2025. Ảnh: Getty Image

Trong vụ việc xảy ra trước đó, các đối tượng trộm cắp chỉ mất chưa đầy 8 phút để đột nhập qua cửa sổ vào Phòng trưng bày Apollo, gây chấn động dư luận và làm lộ rõ những lỗ hổng trong hệ thống bảo vệ của bảo tàng.

Cho đến nay, các món trang sức bị đánh cắp vẫn chưa được tìm thấy.

Cải thiện an ninh là một trong những ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch “Phục hưng mới của Louvre” kéo dài 10 năm được khởi động năm ngoái. Kế hoạch này có tổng chi phí ước tính lên tới 800 triệu euro (933 triệu USD), nhằm hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, giảm tình trạng quá tải và xây dựng một không gian trưng bày riêng cho kiệt tác “Mona Lisa” vào năm 2031.