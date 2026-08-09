Trung Quốc: Hủy 60% số chuyến bay tại Thượng Hải do ảnh hưởng bão Dolphin

Theo Tập đoàn Sân bay Thượng Hải (Trung Quốc), do ảnh hưởng của bão Dolphin, công suất hoạt động của hai sân bay chính tại Thượng Hải là Phố Đông và Hồng Kiều sẽ giảm vào ngày 9/8, với gần 60% các chuyến bay đến và đi bị giảm hoặc hủy.

Cảnh sát kiểm tra dây neo tàu trước khi bão đổ bộ tại Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, ngày 7/8/2026. Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát

Theo thông báo của tập đoàn trên, sân bay Phố Đông và sân bay Hồng Kiều dự kiến hủy 1.384 chuyến bay trong ngày 9/8. Cụ thể, sân bay Phố Đông sẽ hủy 871 chuyến và sân bay Hồng Kiều sẽ hủy 513 chuyến. Các cơ quan chức năng khuyến cáo hành khách nên liên hệ với hãng hàng không để cập nhật thông tin chuyến bay mới nhất và sắp xếp phương án đi lại phù hợp.

Theo cơ quan khí tượng Trung Quốc, bão Dolphin tiếp tục tiến sát vào đất liền nước này. Ngày 8/8, gió và mưa đã bắt đầu đổ bộ vào miền Đông Trung Quốc. Dự kiến trong ngày 9/8 và những ngày tới, gió và mưa sẽ mạnh lên rõ rệt ở miền Đông Trung Quốc, với Chiết Giang và Thượng Hải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi gió và mưa, một số khu vực sẽ có mưa rất lớn.

Trước đó, tối 8/8, Ban Chỉ huy Phòng chống Lũ lụt và Hạn hán tỉnh Chiết Giang đã quyết định nâng mức ứng phó khẩn cấp bão lên cấp I (mức nghiêm trọng nhất trong thang 4 cấp). Tất cả các địa phương và sở ban ngành được yêu cầu theo dõi sát sao diễn biến của bão, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống bão theo kế hoạch dự phòng, nếu cần thiết, tuyên bố tình trạng khẩn cấp phòng chống lũ lụt, thực hiện các biện pháp như tạm dừng các hoạt động tập thể ngoài trời, ngừng làm việc, học tập, kinh doanh, giao thông vận tải và phong tỏa đường giao thông…

Theo Công Tuyên (TTXVN)