Bão Dolphin hướng vào miền Đông Trung Quốc, cảnh báo mưa lớn trên diện rộng

Từ ngày 8-12/8, dưới ảnh hưởng của bão Dolphin, nhiều khu vực thuộc Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Nam, Hồ Bắc, Hà Nam và Sơn Đông sẽ có mưa to đến rất to, cục bộ có nơi mưa đặc biệt lớn.

Một tuyến đường bị ngập lụt sau khi một cơn bão đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trung tâm Khí tượng Quốc gia (NMC) Trung Quốc ngày 6/8 tiếp tục phát cảnh báo màu xanh khi bão mạnh Dolphin (cơn bão số 13 của năm nay) đang di chuyển về phía Đông nước này và được dự báo gây mưa lớn trên diện rộng từ cuối tuần.

Theo NMC, từ ngày 8-12/8, dưới ảnh hưởng của bão Dolphin, nhiều khu vực thuộc Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Nam, Hồ Bắc, Hà Nam và Sơn Đông sẽ có mưa to đến rất to, cục bộ có nơi mưa đặc biệt lớn.

Sau đó, từ ngày 12-14/8, tàn dư của bão kết hợp với không khí lạnh có thể tiếp tục gây mưa lớn tại Bắc Trung Quốc, khu vực miền Trung và Đông Nội Mông cùng phía Nam vùng Đông Bắc.

Đến sáng 6/8, tâm bão cách thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang khoảng 1.360km về phía Đông, trên vùng Tây Bắc Thái Bình Dương. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt 42 m/giây (cấp 14).

Theo dự báo, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/giờ, cường độ duy trì ổn định hoặc có thể mạnh thêm nhẹ.

Đêm 6/8, bão sẽ đi vào khu vực cảnh báo trong 48 giờ; ngày 7/8 dự báo đi qua quần đảo Ryukyu (Nhật Bản), sau đó tiến vào biển Hoa Đông và tiếp tục áp sát vùng ven biển miền Đông Trung Quốc.

Theo cơ quan khí tượng Trung Quốc, nếu đổ bộ, Dolphin sẽ là cơn bão có vị trí hình thành xa nhất về phía Đông trong số các cơn bão đổ bộ vào Trung Quốc kể từ năm 1951, vượt kỷ lục trước đó của bão Mangkhut (2018).

Kể từ khi hình thành ngày 27/7, bão đã di chuyển hơn 4.700km, được đánh giá là một trong những cơn bão có hành trình dài hiếm gặp.

Chính quyền Trung Quốc khuyến cáo người dân tại các địa phương ven biển theo dõi sát diễn biến của bão và chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai. Trung Quốc hiện áp dụng hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp, gồm đỏ, cam, vàng và xanh, trong đó đỏ là cấp cao nhất.

Theo TTXVN/Vietnam+