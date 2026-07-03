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Bão số 1 di chuyển chậm khoảng 7km/h, gió giật cấp 11

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P.V
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(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, hồi 13 giờ ngày 3-7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 90 km về phía Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88 km/h), giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 7 km/h.

Dự báo vào chiều 4-7, bão số 1 di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 15 km/h, cách cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 170 km về phía Nam Đông Nam, gió cấp 8-9, giật cấp 11. Khu vực chịu ảnh hưởng thuộc phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu).

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Đến khoảng chiều 5-7, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gió cấp 7, giật cấp 9.

Cơ quan khí tượng cảnh báo đối tượng có nguy cơ chịu ảnh hưởng cao gồm: Tàu thuyền, ngư dân, các hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản trên biển; người dân sinh sống tại khu vực ven biển, cửa sông và nhà ở không kiên cố; các khu vực đô thị thấp trũng, khu công nghiệp, khai thác khoáng sản, vùng sản xuất nông nghiệp; các khu vực miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Hệ thống đê điều, giao thông, điện lực, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng trọng yếu.

Các địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

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