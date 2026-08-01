Siêu bão Dolphin di chuyển nhanh, gió giật trên cấp 17

Cường độ siêu bão Dolphin đã giảm xuống cấp 16 nhưng gió vẫn giật trên cấp 17. Cơn bão này đang di chuyển với tốc độ khá nhanh, hướng vào Trung Quốc.

Cập nhật với Thanh Niên về siêu bão Dolphin sáng 1.8, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết tâm bão đang ở vào khoảng 20,2 độ vĩ bắc và 158,3 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) hơn 3.800 km về phía đông. Cường độ bão giảm xuống 16 cấp, giật trên cấp 17.

Hình ảnh mây vệ tinh chụp vùng tâm siêu bão Dolphin

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão Dolphin di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc với tốc độ từ 20 - 25 km/giờ, với cường độ ít thay đổi. Từ ngày 3.8, siêu bão Dolphin di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ, cường độ giảm xuống cấp 13 - 14, giật cấp 16 - 17 hướng về các tỉnh Phúc Kiến, Chiết Giang (Trung Quốc).

Siêu bão Dolphin không còn khả năng đi vào Biển Đông nhưng với cường độ rất mạnh, cơn bão này vẫn ảnh hưởng đến thời tiết Biển Đông.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, từ ngày 5.8, khi tiến gần tới khu vực phía bắc của đảo Đài Loan (Trung Quốc) siêu bão sẽ khiến gió tây nam trên vùng biển phía nam của Biển Đông thổi mạnh hơn.

Dự báo từ ngày 6 - 7.8, vùng biển bắc, giữa và nam Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 6 - cấp 7, sóng biển cao từ 2 - 4 m.

"Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vẫn đang theo dõi sát diễn biến của siêu bão Dolphin, cũng như các tác động thời tiết đến Biển Đông để kịp thời cảnh báo", ông Khiêm nói.

Siêu bão Dolphin là siêu bão thứ 4 trong năm nay hoạt động trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương. 3 siêu bão trước là Sinlaku, Bavi và Mekkhala, đều không đi vào Biển Đông.

Theo Phan Hậu (TNO)