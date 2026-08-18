Xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay đang có áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông. Hồi 7 giờ ngày 18-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 117,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

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Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8. Di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5 km/h.

Dự báo 7 giờ ngày 19-8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, 10 km/h, gió cấp 6, giật cấp 8. Đến khoảng 7 giờ 20-8 theo hướng Tây Tây Bắc, duy trì tốc độ và cường độ.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km.

Áp thấp nhiệt đới gây ảnh hưởng đến vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng cao 2-3,5 m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.