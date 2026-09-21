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Cảnh báo giông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên địa bàn Gia Lai

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
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(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, một vùng mây đối lưu đang phát triển và mở rộng, gây mưa rào và giông tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trong 3 giờ tới, mưa giông có khả năng lan rộng, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và mưa lớn cục bộ.

Cụ thể, qua phân tích ảnh mây vệ tinh, định vị sét và ảnh radar, trong 3 giờ qua, mây đối lưu phát triển, gây mưa rào và giông tại khu vực các phường, xã Bồng Sơn, Hoài Nhơn Đông, Phù Mỹ Bắc và Phù Mỹ Đông (thôn Xuân Thạnh).

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Cảnh báo giông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên địa bàn Gia Lai. Ảnh: Phương Vi

Hiện các đám mây giông tiếp tục phát triển và có xu hướng mở rộng.

Từ nay đến 3 giờ tới, các vùng mây đối lưu được dự báo tiếp tục phát triển, gây mưa rào và giông trên vùng biển và những khu vực nêu trên, sau đó có khả năng mở rộng sang nhiều địa phương khác, gồm: An Hòa, An Lão, An Vinh, An Nhơn, An Nhơn Bắc, An Nhơn Nam, An Nhơn Đông, Bình Định, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Tây, Tam Quan, Hoài Ân, Kim Sơn, Vạn Đức, Ân Hảo, Ân Tường, Cát Tiến, Hòa Hội, Hội Sơn, Ngô Mây, Phù Cát, Xuân An, Đề Gi, An Lương, Phù Mỹ, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Tây, Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Đông, Tuy Phước, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Đông và các khu vực lân cận.

Trong cơn giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và mưa lớn trong thời gian ngắn. Các cơ quan, đơn vị và người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh, hạn chế hoạt động ngoài trời khi có giông, đồng thời bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi các bản tin cảnh báo thời tiết để chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của mưa giông.

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