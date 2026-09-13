Áp thấp nhiệt đới hướng vào đất liền, nhiều khu vực có mưa rất to

(GLO)- Sáng 13-9, áp thấp nhiệt đới đang trên vùng biển Quảng Trị - TP. Huế, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, nhiều khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng đã có mưa vừa đến mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 13-9, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị - TP. Huế; cách TP. Huế khoảng 100 km về phía Bắc Đông Bắc và cách Quảng Trị khoảng 170 km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, tại đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng đêm qua và sáng 13-9 có mưa vừa đến mưa to.

Dự báo đến 7 giờ ngày 14-9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/giờ, đi vào khu vực đất liền Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị. Tâm áp thấp nhiệt đới được dự báo ở khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ Kinh Đông, sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm được xác định từ 16,0-19,0 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến TP. Huế, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, và khu vực ven biển Hà Tĩnh - Quảng Trị.

Đến 19 giờ ngày 14-9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ, trên khu vực Trung Lào và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Vùng nguy hiểm khi đó ở khoảng 17,0-19,0 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 108,5 độ Kinh Đông.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày và đêm 13-9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Huế có mưa to đến rất to và giông, lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm.

Khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 40-70 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm.

Trong đêm 13-9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 20-50 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm.

Ngày và đêm 14-9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 40-80 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm.

Ngày và đêm 15-9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai và khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 30-60 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm. Đợt mưa lớn tại các khu vực này có khả năng kéo dài đến sáng 16-9.

Vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến TP. Huế, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4 m, biển động. Thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng.

Từ chiều 13-9, khu vực ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; khu vực sâu trong đất liền có gió giật cấp 6. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, đồng thời ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, cần đề phòng nguy cơ xảy ra giông, lốc và gió giật mạnh.