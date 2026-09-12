Xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông hướng về vùng biển Trung Trung Bộ

(GLO)- Sáng 12-9, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đang di chuyển theo hướng Tây Bắc, hướng về vùng biển từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng, sau đó có khả năng đi vào đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị.

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Hồi 7 giờ ngày 12-9, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 150 km về phía Tây Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8. Hệ thống này đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Đến 7 giờ ngày 13-9, áp thấp nhiệt đới được dự báo di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/giờ. Tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 109,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển TP. Huế - TP. Đà Nẵng, cách TP. Đà Nẵng khoảng 110 km về phía Đông Đông Bắc.

Cường độ áp thấp nhiệt đới khi đó mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm được xác định từ 14,0-18,0 độ Vĩ Bắc; 108,0-112,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại phía Tây đặc khu Hoàng Sa và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Đến 7 giờ ngày 14-9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/giờ. Tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị.

Cường độ dự báo mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm từ 15,5-19,0 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 110,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng.

Từ 48-72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Trên biển, vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa và vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2-4 m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.