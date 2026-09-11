Dự báo Biển Đông sắp có bão số 6, miền Trung mưa lớn dữ dội

Dự báo trong 1 - 2 ngày tới, vùng áp thấp trên Biển Đông sẽ mạnh lên bão số 6, cùng thời gian này miền Trung có mưa lớn liên tiếp trong 3 ngày, có nơi lượng mưa lên tới 200 mm/ngày.

Dự báo thời tiết ngày 11.9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cảnh báo mưa lớn ở miền Trung ngay trong thời gian vùng áp thấp trên Biển Đông đang phát triển mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục có khả năng mạnh lên thành bão số 6 trên Biển Đông.

Miền Trung mưa lớn dồn dập trong những ngày tới khi chịu tác động của nhiều yếu tố thời tiết bất lợi

Dự báo trong ngày và đêm nay 11.9, từ Hà Tĩnh - Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40 - 80 mm, có nơi mưa rất to trên 150 mm.

Khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 20 - 50 mm, có nơi mưa rất to trên 100 mm.

Trong sáng nay 11.9, miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 50 mm.

Khu vực phía đông các tỉnh từ Gia Lai - Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa từ 20 - 40 mm, có nơi mưa to trên 70 mm.

Dự báo thời tiết ngày và đêm mai 12.9, từ Hà Tĩnh - Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi mưa rất to trên 180 mm. Cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 20 - 50 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm.

Các địa phương cần đề phòng nguy cơ mưa có cường suất lớn, lượng mưa trên 100 mm/3 giờ gây ngập úng cục bộ. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 13.9, khu vực từ nam Nghệ An - Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi mưa rất to trên 200 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo, trong hôm nay 11.9 và ngày mai 12.9, vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông có khả năng rất cao mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (với xác suất khoảng 80%).

Sau đó, không loại trừ khả năng áp thấp nhiệt đới này sẽ mạnh lên thành bão (xác suất khoảng 30 - 40%), đây sẽ là cơn bão số 6 năm 2026.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 14 - 17.9 dưới tác động của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua miền Trung, các tỉnh Trung bộ khả năng cao tiếp tục có mưa vừa, mưa to trên diện rộng kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Ngoài ra, diễn biến vùng áp thấp, áp thấp nhiệt đới hoặc bão trên Biển Đông, đặc biệt là quỹ đạo và cường độ, còn có thể thay đổi. Theo đó, mưa lớn miền Trung trong những ngày tới còn có cường độ bất định và sẽ được cập nhật liên tục.

Người dân và chính quyền địa phương cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo mới nhất để chủ động phòng tránh các nguy cơ do mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt.

Theo Phan Hậu (TNO)