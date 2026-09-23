Khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có nơi mưa trên 120 mm trong 2 ngày tới

(GLO)- Từ sáng 23 đến sáng 25-9, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 120 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập úng, sạt lở đất và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm kèm theo.

Theo bản tin dự báo mưa lớn trên khu vực tỉnh Gia Lai phát lúc 9 giờ ngày 23-9, từ 8 giờ ngày 22-9 đến 8 giờ ngày 23-9, khu vực phía Đông tỉnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Tổng lượng mưa phổ biến 30-100 mm, một số nơi vượt 100 mm như Bồng Sơn 102 mm, Hồ Vạn Hội 107,8 mm và Làng Cát 109,6 mm.

Khu vực phía Đông tỉnh có nơi mưa trên 120 mm trong 2 ngày tới. Ảnh: Phương Vi

Từ sáng 23-9 đến sáng 25-9, khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 120 mm. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến 20-40 mm, có nơi trên 50 mm.

Các khu vực Quy Nhơn, Cát Tiến, An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Mỹ và Phù Cát dự báo có tổng lượng mưa 50-100 mm, có nơi trên 120 mm. Tại Tuy Phước, Vân Canh, An Nhơn, Tây Sơn và Vĩnh Thạnh, lượng mưa phổ biến 30-60 mm, có nơi trên 80 mm.

Cơ quan khí tượng đồng thời cảnh báo khả năng xuất hiện những đợt mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn.

Từ sáng 25 đến sáng 26-9, toàn tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông; lượng mưa phổ biến 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp; cần đề phòng nguy cơ sạt lở đất ở khu vực có địa hình dốc, nền địa chất yếu. Các trận giông có thể kèm lốc, sét, gió mạnh, gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối và ảnh hưởng đến người, vật nuôi.

Cơ quan khí tượng đề nghị các cơ quan, đơn vị và người dân theo dõi chặt chẽ các bản tin tiếp theo để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn.