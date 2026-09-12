Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất

(GLO)- Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố gồm Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai và khu vực Trung Bộ chủ động triển khai phương án ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối 11 đến ngày 12-9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 50-100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Riêng khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng phổ biến 70-150 mm, cục bộ trên 250 mm.

Tại khu vực phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk, cao nguyên Trung Bộ có mưa từ 30-60 mm, cục bộ trên 100 mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, mưa lớn ở các khu vực trên cả nước có khả năng kéo dài đến sáng 16-9. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Dự báo, đêm 12 và ngày 13-9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng tiếp tục có mưa 70-150 mm, cục bộ trên 250 mm. Từ đêm 12 đến ngày 16-9, trên các sông từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ.

Trong đợt lũ này, mực nước trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh) có khả năng lên mức báo động 2-3; thượng lưu sông Bưởi, sông Mã, sông Chu (Thanh Hóa), thượng lưu sông Cả (Nghệ An) và các sông ở Quảng Trị lên mức báo động 1-2 và trên báo động 2. Các sông ở TP. Huế, sông Vu Gia (TP. Đà Nẵng) có khả năng lên trên mức báo động 1.

Rà soát khu vực có nguy cơ, sẵn sàng sơ tán dân

Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo; thông tin kịp thời đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động biện pháp phòng tránh.

Các địa phương được yêu cầu triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát và chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân tại khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, nhất là những khu vực đã xảy ra mưa lớn.

Đồng thời, cần khơi thông dòng chảy, chuẩn bị lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu xảy ra sự cố.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra hoặc có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn.

Các địa phương cần bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý sự cố, bảo đảm giao thông trên các trục chính và chống ngập tại khu đô thị, khu công nghiệp.

Kiểm tra hồ chứa, đê điều và các công trình

Ban Chỉ đạo đề nghị kiểm tra, rà soát và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, hồ chứa và khu vực hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ và hồ xung yếu.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị kiểm tra, rà soát và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với hồ chứa và khu vực hạ du. Ảnh: M.T

Các địa phương phải bố trí lực lượng thường trực để vận hành, điều tiết hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Đối với hệ thống đê điều, cần kiểm tra và triển khai phương án hộ đê, bảo vệ các trọng điểm đê điều xung yếu, những vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục và các công trình đê điều đang thi công dở dang.

Ban Chỉ đạo yêu cầu tăng cường kiểm tra trên các tuyến đê, thực hiện nghiêm việc tuần tra, canh gác, bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ, kịp thời phát hiện và xử lý sự cố ngay từ giờ đầu.

Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường thông tin, truyền thông, nhất là thông tin ở cơ sở; cập nhật tình hình và phổ biến kỹ năng ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá để người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).