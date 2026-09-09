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Thời sự

Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại Ayun Pa, Ia Rbol và Ia Sao

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TRẦN THÚY
LÊ ÁNH
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(GLO)- Sáng 9-9, Tổ công tác liên ngành số 3 của tỉnh đã tiến hành kiểm tra thực tế công tác phòng, chống thiên tai tại phường Ayun Pa và làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Ayun Pa cùng 2 xã Ia Rbol, Ia Sao. 

Tổ kiểm tra do Thượng tá Ksor H'Bơ Khắp - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, dẫn đầu.

Tại phường Ayun Pa, tổ kiểm tra thực tế tại đập tràn, cầu Quý Đức, khu Lò gạch và khu vực cầu sông Bờ; trao đổi với người dân, rà soát các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng khi xảy ra mưa lớn, bão lũ, ngập lụt; đồng thời đánh giá khả năng ứng phó của địa phương.

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Tổ kiểm tra khảo sát thực tế tại phường Ayun Pa. Ảnh: Lê Ánh

Tại buổi làm việc, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã Ia Rbol, Ia Sao và phường Ayun Pa báo cáo phương án ứng phó thiên tai, công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”. Đến nay, các địa phương cơ bản xây dựng phương án ứng phó tại chỗ, chủ động chuẩn bị các nhu yếu phẩm thiết yếu và thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo.

Đối với phường Ayun Pa, địa bàn thường xuyên xảy ra ngập sâu trên diện rộng vào mùa mưa bão, địa phương đề xuất tỉnh bổ sung 1 ca nô phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra ngập lụt, chia cắt.

Trong khi đó, xã Ia Sao đề nghị có kinh phí bồi dưỡng lực lượng phòng thủ dân sự, lực lượng xung kích; xã Ia Rbol kiến nghị tăng cường tập huấn nghiệp vụ cứu hộ, cứu nạn cho lực lượng tại chỗ, nâng cao khả năng xử lý các tình huống thiên tai.

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Thượng tá Ksor H'Bơ Khắp - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Ánh

Kết luận buổi làm việc, Thượng tá Ksor H'Bơ Khắp - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá cụ thể khả năng ứng phó với các tình huống thiên tai, nhất là tại những khu vực có nguy cơ ngập lụt, chia cắt; đẩy mạnh tuyên truyền, bảo đảm người dân được thông tin kịp thời và sơ tán sớm khi cần thiết.

Các địa phương cần chủ động lực lượng, phương tiện; thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão.

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