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Thời sự

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717 ký kết Quy chế phối hợp với 4 xã: Ia Tôr, Ia Boòng, Ia Púch, Đức Cơ

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NGỌC HẰNG
TRẦN ĐỨC
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(GLO)- Chiều 23-9, tại xã Ia Tôr, tỉnh Gia Lai; Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717 (Binh đoàn 15) ký kết Quy chế phối hợp hoạt động với UBND các xã: Ia Tôr, Ia Boòng, Ia Púch, Đức Cơ; đồng thời ký Giao ước kết nghĩa với Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch.

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Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717 ký kết Quy chế phối hợp với UBND các xã: Ia Tôr, Ia Boòng, Ia Púch, Đức Cơ. Ảnh: Trần Đức

Theo nội dung ký kết, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717 và các xã phối hợp triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động và chăm lo an sinh xã hội. Đồng thời, thường xuyên trao đổi thông tin, nắm tình hình, góp phần xây dựng địa bàn ổn định, phát triển.

Đối với Giao ước kết nghĩa, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717 và Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch phối hợp triển khai công tác giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, trang bị kỹ năng sống cho học sinh; tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục.

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Phòng Chính trị Đoàn KT-QP 717 và Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch ký Giao ước kết nghĩa. Ảnh: Trần Đức

Việc ký kết Quy chế phối hợp hoạt động và Giao ước kết nghĩa nhằm góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng quân đội với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, qua đó góp phần xây dựng địa bàn biên giới ổn định, phát triển và vững mạnh về quốc phòng, an ninh.

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