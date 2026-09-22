Gia Lai: Cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất

(GLO)- Mưa lớn tiếp tục diễn ra tại nhiều khu vực của tỉnh Gia Lai, trong đó, phía Đông được xác định là trọng tâm của đợt mưa từ ngày 22-9 đến 25-9. Ngành chức năng cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, đồng thời yêu cầu các địa phương, đơn vị quản lý hồ chứa chủ động phương án ứng phó.

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ chiều 20-9 đến 5 giờ 22-9, khu vực giữa và Đông Nam tỉnh có mưa vừa, cục bộ mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 20-151mm, bình quân toàn tỉnh 58mm; lượng mưa lớn nhất tại hồ Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây) 151mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như Chi cục Thủy lợi (phường Quy Nhơn Nam) 127mm, hồ Quang Hiển (xã Canh Vinh) 123mm, làng Hà Văn Trên (xã Canh Liên) 97mm...

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, từ sáng 22 đến sáng 24-9, khu vực phía Đông tỉnh có mưa vừa đến mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 150mm. Từ ngày 24 đến sáng 25-9, khu vực này tiếp tục có mưa nhiều nơi, lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Trên lưu vực sông Kôn - sông Hà Thanh, tổng lượng mưa dự báo từ chiều 21 đến hết đêm 24-9 lần lượt 70-150mm và 80-180mm, có nơi trên 200mm. Đây là khu vực cần đặc biệt lưu ý nguy cơ nước sông dâng cao, ngập vùng trũng thấp.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cảnh báo nguy cơ ngập úng cục bộ tại phường Quy Nhơn và các vùng trũng thấp ven sông Kôn, sông Hà Thanh, sông La Tinh, sông Lại Giang; lũ quét, sạt lở đất tại các xã miền núi phía Đông. Phía Tây tỉnh chủ yếu có mưa rào và dông rải rác nhưng vẫn cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ.

Đến ngày 22-9, 282 hồ chứa trên địa bàn tỉnh đang tích khoảng 716,1 triệu m³ nước, đạt 49,3% dung tích thiết kế, còn khoảng 736,2 triệu m³ dung tích phòng lũ. Nhìn chung, các hồ còn khả năng tiếp nhận lượng nước của đợt mưa lớn.

Tuy nhiên, giữa hai khu vực có sự chênh lệch lớn. Phía Đông có 162 hồ, mới tích khoảng 139 triệu m³, đạt 20,6% dung tích thiết kế; 27 hồ đã cạn nước. Đây là điều kiện thuận lợi để tích nước phục vụ vụ Đông Xuân 2026-2027, nhưng cũng đòi hỏi theo dõi chặt các hồ nhỏ, hồ xuống cấp, hồ đang sửa chữa khi mưa lớn xảy ra.

Trong khi đó, 120 hồ ở phía Tây đã tích khoảng 577,1 triệu m³, đạt 74,2% dung tích thiết kế; 13 hồ đã qua tràn, trong đó, 5 hồ đầy nước. Các đơn vị quản lý được yêu cầu tiếp tục vận hành đúng quy trình, thông báo và cảnh báo sớm cho vùng hạ du trước khi điều tiết.

Các xã, phường ven biển hướng dẫn tàu thuyền neo đậu nơi an toàn. Ảnh: N.T

Trước diễn biến mưa lũ, UBND tỉnh đã yêu cầu các địa phương rà soát khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng sơ tán người dân khi cần thiết. Lực lượng chức năng phải duy trì canh gác tại ngầm, tràn, cầu và những đoạn đường ngập sâu, nước chảy xiết; kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn.

Các địa phương tiến hành khơi thông dòng chảy, tháo dỡ vật cản thoát lũ, chủ động tiêu úng, bảo vệ sản xuất và khẩn trương thu hoạch diện tích lúa, hoa màu đã đến kỳ. Các xã, phường ven biển tiếp tục kiểm đếm, quản lý tàu thuyền, lồng bè và hướng dẫn neo đậu an toàn.

Đối với hồ chứa, yêu cầu trọng tâm là theo dõi sát mực nước, lượng nước về hồ, vận hành đúng quy trình; chủ động hạ dần mực nước đối với hồ đã tích gần đầy để đón lũ, đồng thời không xả lũ bất thường. Những hồ hư hỏng, xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn phải hạn chế hoặc không tích nước, bố trí lực lượng trực gác và sẵn sàng phương án xử lý sự cố, sơ tán dân vùng hạ du.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục trực ban 24/24 giờ, theo dõi diễn biến mưa lũ và nguồn nước; phối hợp vận hành hồ thủy lợi an toàn, kịp thời tổng hợp thiệt hại để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo ứng phó.

Trong những ngày tới, khi mưa lớn còn tiếp diễn, yêu cầu đặt ra là vừa chủ động đón nước tại những hồ đang thiếu nước, vừa kiểm soát chặt các khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, ưu tiên cao nhất cho an toàn người dân và vùng hạ du.