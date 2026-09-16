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Thời sự

46 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại tiệm mới khai trương ở Quảng Trị

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Tuổi Trẻ, Lao Động)

(GLO)- Sau khi ăn bánh mì tại một tiệm vừa khai trương ở xã Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị), 46 người phải nhập viện với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm. Đáng chú ý, mẹ và vợ của chủ tiệm cũng phải nhập viện sau khi sử dụng bánh mì tại cơ sở này.

Ngày 16-9, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Trị cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ nhiều người có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh mì Minh Tâm (thôn Cam Chính, xã Cam Lộ).

Đến chiều 15-9, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ đã tiếp nhận, điều trị 46 bệnh nhân; chưa ghi nhận trường hợp nguy kịch.

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Tiệm bánh mì vừa khai trương của anh Minh, nơi đang bị nghi gây ngộ độc cho 46 người. Ảnh: Quốc Nam/Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ cơ quan chức năng và báo chí, các bệnh nhân có những triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, nôn, sốt, đi ngoài và mất nước. Những người này đều có liên quan đến việc sử dụng bánh mì tại tiệm bánh mì Minh Tâm. Được biết, tiệm bắt đầu hoạt động từ ngày 14-9. Sau khi sự việc xảy ra, cơ sở đã tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh.

Đáng chú ý, anh Phan Văn Minh - chủ tiệm - cho biết: Trước khi bán bánh mì cho khách trong ngày khai trương, mẹ, vợ và con anh cũng đã sử dụng bánh mì kẹp thịt, kèm rau ngò. Sau đó, mẹ và vợ anh xuất hiện triệu chứng đau bụng và phải nhập viện. Riêng anh Minh cho biết chỉ ăn bánh mì không.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với chính quyền địa phương lấy mẫu thực phẩm tại cơ sở và mẫu bệnh phẩm của những trường hợp liên quan để xét nghiệm. Các mẫu được gửi đến Viện Pasteur Nha Trang nhằm xác định tác nhân gây bệnh.

Cơ quan chức năng đồng thời rà soát những người từng sử dụng thực phẩm tại tiệm, thu thập thông tin về thời điểm ăn, loại thực phẩm đã sử dụng và diễn biến triệu chứng; đồng thời kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu, quá trình chế biến, bảo quản và điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở.

Các vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây. Tại Gia Lai, tháng 5-2026, sau khi sử dụng bánh mì của hộ kinh doanh Lâm Huyền tại số 252 đường Hùng Vương (phường Quy Nhơn Đông), nhiều người xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc. Số người phải nhập viện sau đó được ghi nhận lên 124 trường hợp. Kết quả xét nghiệm bước đầu cho thấy 7/30 mẫu bệnh phẩm dương tính với Salmonella.

Đến tháng 6, ngành y tế Gia Lai cho biết cơ quan chức năng phát hiện nhiều vi phạm về điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở này và lập hồ sơ xử lý theo quy định.

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UBND phường An Khê đề xuất tổng mức tiền phạt đối với hộ Bin Bin là 100 triệu đồng. Ảnh chụp màn hình

Gần đây nhất, cuối tháng 8, một vụ việc khác xảy ra tại phường An Khê liên quan đến bánh mì thập cẩm của hộ kinh doanh Bin Bin (số 1041 Quang Trung). Ban đầu, hàng chục người đến khám, điều trị với các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói và sốt. Số người đến khám và điều trị sau đó tăng lên 254 trường hợp.

Theo kết quả điều tra được công bố sau đó, vụ ngộ độc tại An Khê được xác định liên quan đến vi khuẩn Salmonella spp. trong bánh mì. Đến 13 giờ ngày 3-9, toàn bộ 254 bệnh nhân đã ổn định và xuất viện, không có trường hợp tử vong.

Ngày 10-9, UBND phường An Khê có tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai xem xét, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Bin Bin là 100 triệu đồng. Cùng với đó, cơ sở bị đề xuất đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm trong thời hạn 4 tháng; buộc thu hồi, tiêu hủy thực phẩm vi phạm và buộc Hộ kinh doanh Bin Bin chi trả toàn bộ chi phí xử lý vụ ngộ độc thực phẩm, khám và điều trị cho 254 người bị ngộ độc thực phẩm theo quy định.

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