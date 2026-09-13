Đã có 192 người nhập viện trong vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Huế

(GLO)- Vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và lấy mẫu xét nghiệm. Đến 7 giờ ngày 13-9, đã có 192 người nhập viện, trong đó 11 người đã được xuất viện.

Ngày 11-9, tại Công ty Dệt may Scavi Huế, phường Phong Điền (TP. Huế), nhiều công nhân xuất hiện các triệu chứng bất thường về sức khỏe sau bữa ăn và được đưa đến các cơ sở y tế. Các triệu chứng được ghi nhận gồm sốt, đau bụng, nôn, đi ngoài phân lỏng; chẩn đoán ban đầu là viêm dạ dày ruột cấp, nghi ngộ độc thực phẩm.

Theo báo cáo của Sở Y tế TP. Huế, đến 7 giờ ngày 13-9, tổng cộng 192 trường hợp đã nhập viện, gồm 172 người điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 và 20 người tại Trung tâm Y tế Phong Điền. Trong số này, 11 bệnh nhân đã được xuất viện; 181 người tiếp tục được điều trị, theo dõi, sức khỏe bước đầu tạm ổn định.

Kiểm nghiệm viên Trung tâm an toàn thực phẩm kiểm tra mẫu thực phẩm. Ảnh: TTXVN

Trước diễn biến vụ việc, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản đề nghị Sở Y tế TP. Huế khẩn trương điều tra, xử lý. Cơ quan chức năng được yêu cầu truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định nguồn cung cấp nguyên liệu và thực phẩm nghi ngờ; đồng thời lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm, qua đó xác định nguyên nhân vụ việc. Nếu phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, phải xử lý nghiêm và công khai kết quả để cảnh báo cộng đồng.

Sở Y tế TP. Huế cũng đã yêu cầu tạm ngưng hoạt động bếp ăn tập thể do Công ty TNHH MTV Huế Thành cung cấp suất ăn tại Công ty Scavi Huế cho đến khi xác định được nguyên nhân. Việc tạm ngưng nhằm phục vụ công tác kiểm tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và điều tra vụ việc. Công ty Scavi Huế được yêu cầu phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình xử lý.

Về phía doanh nghiệp, Công ty Scavi Huế cho biết đang phối hợp với các cơ sở y tế để chăm sóc, theo dõi và điều trị những người bị ảnh hưởng; đồng thời hỗ trợ toàn bộ chi phí khám, điều trị và các chi phí cần thiết trong thời gian điều trị.

Hiện chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân và tác nhân gây ra vụ việc. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, truy xuất nguồn gốc và chờ kết quả xét nghiệm để có cơ sở xác định nguyên nhân, xử lý theo quy định.