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Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn

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LỆ XUÂN
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(GLO)- Chiều 24-9, Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (1986 - 2026). Đây là dịp để các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động cùng nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển của Bệnh viện.

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Bà Ksor Hiền - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn nhân kỷ niệm 40 năm thành lập. Ảnh: Phi Long

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn hiện có 11 khoa, phòng, 123 cán bộ, viên chức và người lao động, duy trì 160 giường bệnh.

Đến nay, toàn bộ 17/17 hạng mục thuộc Dự án nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới Bệnh viện đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, Bệnh viện từng bước ứng dụng các kỹ thuật, trang thiết bị hiện đại trong chẩn đoán và điều trị; đồng thời đẩy mạnh phục hồi chức năng, trị liệu tâm lý và thực hiện các phương pháp hỗ trợ người bệnh tái hòa nhập cộng đồng.

Năm 2025, Bệnh viện thực hiện hơn 46.000 lượt khám, tiếp nhận gần 3.000 người bệnh điều trị nội trú, công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 90%. Trong 8 tháng đầu năm 2026, công suất giường bệnh vượt 100%.

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Ông Huỳnh Mộng Đức - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn trình bày báo cáo về chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển của đơn vị. Ảnh: Phi Long

Với những đóng góp trong công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần, Bệnh viện đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Lao động hạng ba năm 1996; 5 bác sĩ được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú.

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1 tập thể và 2 cá nhân thuộc Chi hội Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn được nhận giấy khen của Chủ tịch Hội Tâm thần học Việt Nam vì đã có nhiều thành tích trong công tác xây dựng và phát triển Hội. Ảnh: Phi Long

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Bệnh viện đặt mục tiêu phát triển theo hướng hiện đại, chuyên sâu, lấy người bệnh làm trung tâm; phấn đấu nâng quy mô lên 180 - 200 giường bệnh, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu về tâm lý trị liệu, phục hồi chức năng, điều trị bán trú và phòng khám tâm thần trẻ em.

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