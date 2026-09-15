Bộ Y tế 'chưa phát hiện' Giám đốc Bệnh viện E vụ lợi cá nhân

Qua xác minh đơn tố cáo Giám đốc Bệnh viện E Nguyễn Công Hựu, Bộ Y tế xác định một số quy trình mua sắm, lựa chọn nhà thầu chưa được thực hiện chặt chẽ, song chưa phát hiện dấu hiệu vụ lợi cá nhân, động cơ tiêu cực hay gây thất thoát, lãng phí.

Bộ Y tế vừa có kết quả xác minh đơn của công dân tố cáo ông Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E, có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quản lý, điều hành bệnh viện.

Căn cứ nội dung tố cáo, giải trình của ông Hựu và báo cáo của Bệnh viện E, đoàn xác minh xác định việc mua sắm, lựa chọn nhà thầu đối với gói bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật và cung cấp suất ăn cho nhân viên chưa tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục theo quy định.

Bộ Y tế chưa phát hiện dấu hiệu vụ lợi cá nhân hay động cơ tiêu cực và gây thất thoát tại Bệnh viện E. Ảnh: Thúy Anh

Tuy nhiên, Bộ Y tế chưa phát hiện dấu hiệu vụ lợi cá nhân, động cơ tiêu cực; chưa phát hiện thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước và nguồn tài chính hợp pháp của bệnh viện hoặc gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân liên quan.

Đối với tố cáo có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quy trình đấu thầu gói may đo quần áo cho nhân viên Bệnh viện E, Bộ Y tế kết luận chưa đủ cơ sở.

Tố cáo sai phạm trong việc tổ chức hai khóa đào tạo K1 ngày 15.10.2024 và K2 ngày 12.11.2024 khi chưa được Bộ Y tế cấp “phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố cơ sở hướng dẫn thực hành” được xác định là đúng. Tuy nhiên, chưa có cơ sở khẳng định có hành vi “làm khống, giả mạo hồ sơ”.

Nội dung tố cáo sai phạm trong quản lý, sử dụng con dấu của bệnh viện cũng được xác định chưa có cơ sở.

Từ kết quả xác minh, Bộ Y tế yêu cầu ông Nguyễn Công Hựu tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm về những tồn tại, thiếu sót trong lãnh đạo, quản lý, điều hành liên quan đến đấu thầu, mua sắm; đồng thời chỉ đạo khắc phục các tồn tại đã được chỉ ra.

Bệnh viện E được yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình lập, thẩm định, phê duyệt, lựa chọn nhà thầu và quản lý thực hiện hợp đồng; tăng cường kiểm tra hoạt động mua sắm, quản lý hợp đồng, sử dụng tài sản công, bảo đảm các gói thầu được thực hiện đúng quy định.

Bộ Y tế cũng yêu cầu Giám đốc Bệnh viện E cùng các tập thể, cá nhân liên quan rà soát vị trí việc làm, tiếp tục sắp xếp công việc phù hợp với chuyên môn, bằng cấp của viên chức, người lao động.

Theo Liên Châu (TNO)