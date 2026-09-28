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Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Hệ thống Y tế GEMs ký kết thỏa thuận hợp tác

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NGUYỄN TÚ NGUYỄN TÚ
KIM CHÂU
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(GLO)- Ngày 27-9, tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai (phường Diên Hồng), Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Hệ thống Y tế GEMs đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực y tế.

Theo thỏa thuận, hai bên tập trung hợp tác ở 4 nội dung: đào tạo liên tục cho đội ngũ y tế; nghiên cứu khoa học; phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho khu vực Tây Nguyên; liên kết các cơ sở y tế thuộc Hệ thống Y tế GEMs làm cơ sở thực hành cho sinh viên y khoa và bác sĩ.

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Đại diện Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Hệ thống Y tế GEMs ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: D.L

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo liên tục, hội thảo, hội nghị khoa học, tập huấn và đào tạo chuyên môn; triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, chia sẻ nguồn lực và chuyên môn, chú trọng lĩnh vực nhãn khoa.

Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai thuộc Hệ thống Y tế GEMs sẽ được liên kết làm cơ sở thực hành cho các chương trình đào tạo của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Sinh viên y khoa và bác sĩ có điều kiện thực hành chuyên môn, tiếp cận thực tế khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý nhãn khoa.

Sau lễ ký kết, hai bên tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh lý đáy mắt – võng mạc - ứng dụng OCT, laser quang đông và Anti-VEGF trong thực hành lâm sàng”.

Hội thảo do TS.BS Đoàn Kim Thành - Giám đốc Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế, Chủ nhiệm Bộ môn Mắt, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và PGS.TS.BS Nguyễn Hữu Chức - Phó Chủ tịch Hội Nhãn khoa Việt Nam chủ trì, cùng sự tham gia của đại diện lãnh đạo Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai.

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Hai bên phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo liên tục. Ảnh: D.L

Tại hội thảo, các chuyên gia đã cập nhật kiến thức về chẩn đoán và điều trị bệnh lý đáy mắt - võng mạc; ứng dụng OCT, laser quang đông và Anti-VEGF trong thực hành lâm sàng. Các bác sĩ cũng trao đổi về những ca bệnh thực tế, chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật các tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị bệnh lý nhãn khoa.

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