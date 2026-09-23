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Bệnh dại diễn biến phức tạp ở Vĩnh Long: 6 người tử vong, 4 ổ dịch

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NHÃ UYÊN (theo NDO, TTO)

(GLO)- Trong 9 tháng năm 2026, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 6 trường hợp tử vong do chó cắn, đồng thời phát hiện 4 ổ dịch dại trên động vật. Đây là diễn biến đáng lưu ý sau khi địa phương không ghi nhận ca tử vong do bệnh dại trong năm 2025.

Thông tin được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác phòng - chống bệnh dại giai đoạn 2022-2025 và triển khai các giải pháp trong thời gian tới, tổ chức ngày 23-9.

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Người dân tiêm vắc xin phòng bệnh dại tại Vĩnh Long. Ảnh: Hoài Thương/TTO

Theo báo cáo, trong giai đoạn 2022-2025, toàn tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 24 trường hợp tử vong do bệnh dại. Các ổ dịch được phát hiện đều được khoanh vùng, xử lý kịp thời, không để bùng phát, lan rộng trong cộng đồng. Riêng năm 2025, Vĩnh Long không ghi nhận trường hợp tử vong nào do bệnh dại.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2026, tình hình có dấu hiệu diễn biến phức tạp trở lại. 6 trường hợp tử vong do chó cắn được ghi nhận tại các địa bàn Tân Xuân, Hiệp Mỹ, Châu Hưng, Bến Tre, Ba Tri và Tân Thủy. Cùng thời gian này, ngành chức năng phát hiện 4 ổ dịch dại trên động vật tại Phước Mỹ Trung, Lộc Thuận, Đồng Khởi và Thạnh Phước.

Đáng chú ý, cả 4 ổ dịch đều được phát hiện thông qua hệ thống giám sát từ các điểm tiêm chủng. Từ đầu năm đến nay, ngành y tế tỉnh Vĩnh Long đã chia sẻ hơn 600 dấu hiệu cảnh báo từ các phòng tiêm qua các nhóm Zalo để lực lượng thú y rà soát, xác minh. Hơn 20 mẫu được xem xét, trong đó 4 mẫu chó được gửi xét nghiệm đều cho kết quả dương tính với virus dại.

Theo ngành chức năng, nguy cơ bệnh dại tại Vĩnh Long vẫn ở mức cao do tình trạng chó, mèo thả rông còn phổ biến, tỷ lệ tiêm phòng cho vật nuôi chưa cao và một bộ phận người dân còn chủ quan khi bị chó, mèo cắn.

Toàn tỉnh này hiện có khoảng 333.000 con chó, mèo, chủ yếu được nuôi nhỏ lẻ, mỗi hộ từ 1-3 con và tập trung nhiều ở khu vực nông thôn. Việc khai báo nuôi chó, mèo, xích chó và đeo rọ mõm khi đưa vật nuôi ra nơi công cộng chưa được thực hiện nghiêm.

Thời gian tới, Vĩnh Long tiếp tục tăng cường quản lý đàn chó, mèo, đẩy mạnh tiêm vaccine phòng bệnh dại cho vật nuôi, đồng thời bảo đảm người bị phơi nhiễm được điều trị dự phòng kịp thời.

Tỉnh Vĩnh Long đặt mục tiêu từ năm 2026 và những năm tiếp theo, tỷ lệ tiêm phòng vaccine dại đạt trên 80% tổng đàn; 100% trường hợp động vật nghi mắc bệnh dại được lấy mẫu xét nghiệm để chủ động cảnh báo sớm.

Ngành y tế và thú y cũng sẽ tiếp tục phối hợp giám sát, chia sẻ thông tin, xử lý nhanh khi phát hiện ổ dịch; tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức về mức độ nguy hiểm của bệnh dại.

Tại Gia Lai, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, giai đoạn 2022-2025, toàn tỉnh ghi nhận 41 trường hợp tử vong do bệnh dại. Trong đó, khu vực phía Tây tỉnh chiếm tới 36 trường hợp. Đáng lưu ý, 27 trường hợp tử vong là người dân tộc thiểu số, chiếm 65,8%; 17 trường hợp là trẻ em dưới 15 tuổi, chiếm 41,5%.

Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 5 ca tử vong do bệnh dại. Đáng lo ngại, chỉ trong 3 ngày, khu vực phía Tây tỉnh liên tiếp ghi nhận 2 trẻ em tử vong.

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