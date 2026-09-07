Gần 100.000 ca tay chân miệng: Trẻ trở lại trường, nguy cơ lây lan tăng

(GLO)- Trong 8 tháng năm 2026, cả nước ghi nhận gần 100.000 ca tay chân miệng, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Khi trẻ trở lại trường, Bộ Y tế cảnh báo số ca mắc có thể tiếp tục gia tăng, đặc biệt tại nhà trẻ, trường mầm non và mẫu giáo.

Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, 8 tháng năm 2026, cả nước ghi nhận gần 100.000 trường hợp mắc tay chân miệng, cao hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Trong 8 tháng năm 2026, cả nước ghi nhận gần 100.000 ca tay chân miệng, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Ảnh: Internet

Trong 4 tuần gần đây, số ca mắc vẫn ở mức cao tại một số địa phương, gồm TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Tây Ninh, Lâm Đồng, Đà Nẵng và Hà Nội.

Đáng chú ý, 87,3% số ca mắc thuộc nhóm trẻ dưới 5 tuổi, độ tuổi chủ yếu đang học tại nhà trẻ và trường mẫu giáo. Bộ Y tế nhận định, số ca mắc tay chân miệng có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Trước đó, trong 4 tuần gần đây (tính đến cuối tháng 8), cả nước ghi nhận khoảng 3.000 ca mỗi tuần. Theo Cục Phòng bệnh, tay chân miệng lưu hành quanh năm nhưng thường có xu hướng tăng vào tháng 9 và tháng 10. Đây cũng là thời điểm trẻ trở lại trường, tiếp xúc và sinh hoạt tập thể nhiều hơn.

Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ và có khả năng lây lan nhanh trong gia đình, cộng đồng cũng như tại những nơi trẻ sinh hoạt tập thể.

Virus có thể lây qua nước bọt, dịch tiết đường hô hấp, dịch từ nốt phỏng nước, phân của người bệnh và qua tay, đồ chơi, vật dụng hoặc các bề mặt nhiễm virus.

Do đó, nhà trẻ, trường mầm non và lớp mẫu giáo là những môi trường cần đặc biệt chú ý. Trẻ nhỏ thường xuyên tiếp xúc gần, chơi chung đồ chơi và chưa hình thành đầy đủ thói quen vệ sinh tay, làm tăng nguy cơ lây truyền nếu ca bệnh không được phát hiện sớm.

Trước nguy cơ bệnh gia tăng khi năm học mới bắt đầu, Bộ Y tế đã đề nghị Bộ GD&ĐT cùng UBND các tỉnh, thành phố tăng cường phòng - chống tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm tại cơ sở giáo dục, đặc biệt ở khối mầm non, mẫu giáo.

Các trường cần bảo đảm lớp học sạch sẽ, thông thoáng, đủ ánh sáng, thường xuyên vệ sinh đồ chơi, dụng cụ học tập, bàn ghế và những bề mặt trẻ thường xuyên tiếp xúc.

Đối với nhà trẻ, trường mẫu giáo, Bộ Y tế yêu cầu duy trì nguyên tắc “3 sạch” (ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch). Nhà trường cũng cần theo dõi sức khỏe trẻ, phát hiện sớm trường hợp nghi mắc và phối hợp với cơ quan y tế để xử lý, báo cáo kịp thời.

Các biểu hiện thường gặp của tay chân miệng gồm: sốt, loét miệng, phát ban hoặc phỏng nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gối, mông. Khi trẻ có dấu hiệu nghi mắc, phụ huynh nên cho trẻ nghỉ học, hạn chế tiếp xúc với trẻ khác và đưa trẻ đi khám để được hướng dẫn.

Đặc biệt, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sốt cao hoặc sốt khó hạ, giật mình nhiều, run tay chân, quấy khóc bất thường hoặc li bì, nôn nhiều, thở bất thường hay tình trạng sức khỏe diễn biến xấu.

Một điểm được các chuyên gia lưu ý trong năm nay là EV71 - một trong những tác nhân có thể gây tay chân miệng nặng.

Đơn cử như trường hợp 1 bệnh nhi 2 tuổi tại TP. Hồ Chí Minh mắc tay chân miệng do EV71 đã diễn tiến nặng, có biểu hiện thần kinh và sau đó ảnh hưởng đến hô hấp, tuần hoàn.

Việt Nam cũng đã có vaccine phòng bệnh tay chân miệng do EV71 được cấp phép, chỉ định cho trẻ từ 2 tháng đến dưới 6 tuổi. Tuy nhiên, vaccine phòng EV71 không thay thế các biện pháp vệ sinh và kiểm soát lây nhiễm, bởi tay chân miệng có thể do nhiều loại virus đường ruột gây ra.

Bộ Y tế khuyến cáo phụ huynh, giáo viên và người chăm sóc trẻ duy trì rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh đồ chơi và các bề mặt trẻ thường xuyên tiếp xúc, không dùng chung đồ dùng cá nhân; đồng thời, chủ động cho trẻ nghỉ học khi có biểu hiện nghi mắc bệnh.