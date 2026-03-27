(GLO)- Bộ Y tế chỉ đạo tăng cường công tác phòng-chống bệnh tay chân miệng trong khi chưa đầy 3 tháng đầu năm cả nước đã ghi nhận gần 25.100 ca mắc tay chân miệng.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn tăng cường công tác phòng-chống bệnh tay chân miệng (ảnh minh họa).

Ngày 27-3, Bộ Y tế cho biết, theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, gần 3 tháng đầu năm 2026 cả nước ghi nhận gần 25.100 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, trong đó 4 ca tử vong; cao gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2025, chỉ có 4.900 ca mắc bệnh. Bệnh chủ yếu gặp ở trẻ dưới 10 tuổi, đặc biệt nhóm 1-5 tuổi, tại khu vực phía Nam chiếm gần 72% số ca.

Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) nhận định, đây là bệnh lưu hành quanh năm, có xu hướng tăng vào các tháng 3, 5, 9 và 10 hàng năm. Nguyên nhân liên quan đến vệ sinh cá nhân và môi trường chưa đảm bảo, nhất là tại các cơ sở giữ trẻ.

Trước diễn biến của dịch bệnh tay chân miệng, Bộ Y tế yêu cầu tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe, hướng dẫn người dân thực hiện ăn sạch, ở sạch, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, giữ vệ sinh sạch đồ chơi cho trẻ.

Bộ cũng yêu cầu ngành Y tế phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai các hoạt động phòng-chống bệnh tay chân miệng tại các cơ sở giáo dục; đặc biệt là tại nhà trẻ, trường mẫu giáo đẩy mạnh tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh học sinh, giáo viên bằng nhiều hình thức khác nhau các biện pháp phòng-chống bệnh này. Đồng thời, phát hiện kịp thời những trường hợp trẻ, học sinh nghi ngờ mắc bệnh tay chân miệng để thông báo kịp thời và phối hợp xử lý ổ dịch theo quy định.

Ngoài ra, các bệnh viện cần phân tuyến điều trị hợp lý, hạn chế chuyển nặng và tử vong, đồng thời kiểm soát nguy cơ lây nhiễm chéo với các bệnh khác như sởi, viêm phổi, viêm đường hô hấp.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương rà soát, bảo đảm đủ nhân lực, vật tư, hóa chất phục vụ phòng-chống dịch; chủ động đề xuất kinh phí để triển khai các biện pháp ứng phó trong thời gian tới.

Cùng đó, tổ chức các đoàn kiểm tra để giám sát, phối hợp và hỗ trợ các địa phương, có biện pháp chỉ đạo kịp thời và phù hợp, giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng-chống dịch bệnh tay chân miệng. Chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm về Bộ Y tế theo quy định.