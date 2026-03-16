Bệnh tay chân miệng gia tăng trong giai đoạn cao điểm

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, tỉnh Gia Lai ghi nhận 180 ca mắc bệnh tay chân miệng, tăng 114 ca so với cùng kỳ năm 2025. Ngành Y tế dự báo số ca mắc tay chân miệng sẽ còn tiếp tục gia tăng bởi đang vào giai đoạn cao điểm.

Theo bác sĩ CKII Phạm Văn Dũng - Trưởng Khoa Nhi (Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai), tay chân miệng là bệnh do nhóm vi rút đường ruột Enterovirus gây ra, trong đó, thường gặp nhất là Coxsackie và Enterovirus type 71 (EV71).

Bệnh tay chân miệng thường xuất hiện từ tháng 3-5 và tháng 9-11 hằng năm. Bệnh lây qua đường tiêu hóa, dễ lây lan từ người sang người, chưa có vắc xin dự phòng nên dễ bùng phát thành dịch.

Hiện tại, Khoa Nhi (Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai) đang điều trị cho 12 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, Khoa Nhi đã tiếp nhận và điều trị cho khoảng 100 ca bệnh tay chân miệng. Các ca bệnh chủ yếu ở mức độ 2a, một số ca mức độ 2b và chưa có trường hợp nặng phải thở máy, lọc máu.

Bác sĩ CKII Phạm Văn Dũng đề xuất: “Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cần đánh giá, phân loại vi rút gây bệnh là Coxsackie (ít gây ra các biến chứng về thần kinh và có thể tự khỏi trong vài ngày) hay Enterovirus type 71 (gây nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm não, viêm màng não, viêm phổi, viêm cơ tim, thậm chí có thể dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời). Việc phân loại vi rút sẽ giúp chủ động áp dụng phác đồ thích hợp, nâng cao hiệu quả điều trị bệnh tay chân miệng”.

Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Văn Dũng - Trưởng Khoa Nhi (Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh) thăm khám cho trẻ bị tay chân miệng. Ảnh: C.T.V

Tại Bệnh viện Nhi tỉnh (phường Pleiku), từ đầu năm đến nay, Khoa Bệnh nhiệt đới ghi nhận khoảng 50 ca mắc bệnh tay chân miệng nhập viện điều trị.

Chị Bùi Thị Duyên (phường Diên Hồng) cho biết: “Sau khi phát hiện con trai bị mắc bệnh tay chân miệng, ngoài việc cho nhập viện điều trị thì gia đình tôi đã báo cho trường mầm non nơi cháu đang theo học biết để chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa”.

Cũng chăm con mắc tay chân miệng đang điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới, chị H’Dương (làng Piơm, xã Đak Đoa) chia sẻ: “Con tôi 13 tháng tuổi, hiện chưa đi nhà trẻ. Vừa qua, cháu sốt, nổi các mụn nước ở tay, chân nên tôi đưa đến phòng khám tư nhân. Qua thăm khám, bác sĩ cho biết cháu bị bệnh tay chân miệng. Sau thời gian điều trị ở nhà không đỡ, gia đình cho cháu nhập viện”.

Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (Bệnh viện Nhi tỉnh) cũng ghi nhận một số ca tay chân miệng diễn tiến nặng. Chị Nguyễn Thị Hoa (xã Ia Nan) cho biết: “Con tôi 17 tháng tuổi. Tuần trước, sau khi đi nhà trẻ về, cháu có các biểu hiện như ngủ không tròn giấc, giật mình quấy khóc, sốt và sau đó lòng bàn tay, chân nổi các bóng nước… Gia đình đưa cháu nhập viện điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc”.

Theo bác sĩ CKI Nguyễn Thị Mới - Trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới, số ca mắc tay chân miệng bắt đầu gia tăng từ sau Tết Nguyên đán đến nay nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.

“Hiện có 4 bệnh nhi mắc tay chân miệng đang điều trị tại khoa. Dự báo từ tháng 3-5 là cao điểm của bệnh tay chân miệng. Vì vậy, cần tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân trong phòng-chống bệnh tay chân miệng” - bác sĩ Mới cho hay.

Để phòng bệnh tay chân miệng, các gia đình, trường học cần tuyên truyền, hướng dẫn và tập cho trẻ thói quen rửa tay thường xuyên và đúng cách bằng xà phòng diệt khuẩn trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Ảnh: N.N

Bác sĩ CKII Phạm Văn Dũng thông tin thêm: Các ca mắc bệnh tay chân miệng chủ yếu dưới 5 tuổi nên các trường mầm non cần được tăng cường biện pháp phòng ngừa.

Để phòng bệnh tay chân miệng hiệu quả thì việc vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường là vô cùng quan trọng. Các hộ gia đình, nhà trẻ, trường mẫu giáo cần thường xuyên lau sạch, sát khuẩn các bề mặt, vật dụng mà bé tiếp xúc hằng ngày như sàn nhà, tường, đồ chơi, dụng cụ học tập... đảm bảo sạch sẽ.

Cần tuyên truyền, hướng dẫn và tập cho trẻ thói quen rửa tay thường xuyên và đúng cách bằng xà phòng diệt khuẩn trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; thực hiện ăn chín, uống sôi; không cho trẻ dùng chung các vật dụng cá nhân…

“Các trường học cần phối hợp cùng gia đình tăng cường giám sát, phát hiện sớm bệnh tay chân miệng và kịp thời cho trẻ cách ly điều trị, tránh lây lan bệnh. Khi phát hiện các dấu hiệu như: ngủ hay quấy khóc, giật mình bất thường; sốt cao liên tục, nổi bọng nước ở lòng bàn tay, chân, nôn mửa… thì cần cho trẻ đi khám và điều trị kịp thời để tránh các biến chứng nguy hiểm” - bác sĩ Dũng khuyến cáo.