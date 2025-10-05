Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai gia tăng ca mắc sốt xuất huyết, tay chân miệng

(GLO)- Theo Sở Y tế Gia Lai, trong tuần qua, toàn tỉnh ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) và tay chân miệng (TCM) mới gia tăng so với tuần trước đó. Cụ thể, toàn tỉnh ghi nhận 162 ca mắc SXH, tăng 12 ca và 32 ca TCM, tăng 6 ca so với tuần trước.

z6298309448544-e20f8a7c5ec0099d56b43a1924fe9aa7.jpg
Số ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng tại Gia Lai trong tuần qua có chiều hướng gia tăng. Ảnh: Như Nguyện

Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh Gia Lai ghi nhận 2.533 ca SXH, không có trường hợp tử vong. Tổng số ca mắc TCM từ đầu năm đến nay là 609 ca và không có trường hợp tử vong.

Dự lường thời gian tới, số ca mắc SXH và TCM sẽ còn tiếp tục gia tăng nên Sở Y tế tăng cường chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các trung tâm y tế tiếp tục tăng cường phối hợp với các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức của người dân trong phòng-chống dịch bệnh.

Ngoài ra, các đơn vị kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các tình hướng không để dịch bệnh bùng phát và lây lan trên diện rộng.

