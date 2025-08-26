Gia Lai tăng cường phòng-chống dịch sốt xuất huyết

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, tỉnh Gia Lai ghi nhận hơn 1.600 ca mắc sốt xuất huyết (SXH) với 304 ổ dịch, trong đó có 36 ổ dịch đang hoạt động.

Hiện tại, SXH diễn biến phức tạp tại các xã: Ia Hiao, Phú Thiện, Bàu Cạn, Chư Prông… Dự báo từ nay đến cuối năm, số ca bệnh SXH sẽ có xu hướng gia tăng do vào mùa cao điểm của dịch bệnh.

Nhằm chủ động phòng-chống dịch bệnh SXH hiệu quả, ngày 24-8 vừa qua, Sở Y tế đã có Công văn 1791/SYT-NVY về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng-chống dịch SXH trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Y tế đề nghị UBND các xã, phường đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe dưới nhiều hình thức để người dân hiểu rõ sự nguy hiểm của bệnh SXH và chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, đặc biệt là chiến dịch “Không có lăng quăng (bọ gậy), không có sốt xuất huyết”.

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị, địa phương khoanh vùng và xử lý triệt để ổ dịch. Ảnh: Như Nguyện

Các địa phương tổ chức chiến dịch ra quân vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng (bọ gậy) trên toàn địa bàn. Trạm Y tế xã, phường phối hợp chặt chẽ với mạng lưới y tế thôn, làng, tổ dân phố giám sát chặt chẽ các ca bệnh, phát hiện sớm những trường hợp mắc, nghi mắc SXH tại cộng đồng để có biện pháp phòng- chống.

Các địa phương phải chủ động xử lý ổ dịch và phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế cùng các đơn vị liên quan để được hỗ trợ, triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch triệt để theo đúng hướng dẫn của ngành Y tế, đặc biệt là công tác phun hóa chất diệt muỗi. Đồng thời, chỉ đạo các trường học triển khai hoạt động phòng-chống SXH, hướng dẫn học sinh trở thành những tuyên truyền viên tích cực tại gia đình.

Các địa phương tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, công trường xây dựng, khu nhà trọ... trên địa bàn trong việc thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch; chủ động bố trí kinh phí, nhân lực và các điều kiện cần thiết khác để sẵn sàng cho các hoạt động phòng-chống dịch trên địa bàn.

Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát và có biện pháp hỗ trợ các đơn vị, địa phương nguy cơ cao, gặp khó khăn trong công tác phòng-chống dịch SXH. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn để cập nhật kiến thức về giám sát, điều trị, xử lý ổ dịch và kỹ năng truyền thông cho cán bộ y tế các tuyến.