Gia Lai ghi nhận 157 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gần gấp đôi tuần trước

(GLO)- Trong tuần qua (từ ngày 6 đến 12-8), trên địa bàn tỉnh Gia Lai ghi nhận 157 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), tăng 72 ca so với tuần trước đó. Từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 1.478 ca mắc, không có trường hợp tử vong.

Theo đánh giá của Sở Y tế, theo diễn biến dịch tễ hằng năm, số ca bệnh có xu hướng gia tăng theo tuần trong thời gian tới do bắt đầu thời gian cao điểm của dịch bệnh SXH (tháng 6 đến tháng 12).



Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân SXH điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

﻿Ảnh: Như Nguyện

Các xã ghi nhận số ca bệnh SXH cao trong tuần là: Phú Thiện (15 ca), Ia Hrung (9 ca); Ia Hiao, Chư Sê, Đăk Đoa mỗi xã 7 ca; Ia Băng, Bờ Ngoong mỗi xã 5 ca.

Trong tuần, tỉnh ghi nhận 9 ổ dịch SXH mới tại xóm 1, thôn Chánh Định, xã Ngô Mây; tổ 10, thôn Mỹ An 2, phường Hoài Nhơn; xóm 2, thôn Hòa Mỹ, xã Bình Hiệp; tổ dân phố 7, xã Chư Sê; thôn Kê, xã Chư Sê; thôn Đồng Tâm, xã Bờ Ngoong; buôn Nu, xã Uar; buôn Mi Hoan, xã Ia Hiao; thôn Yên Phú 2, xã Ia Hiao.

Trước tình hình SXH gia tăng, Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác phòng-chống. Theo đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục triển khai giám sát, hướng dẫn các đơn vị, địa phương trong công tác phòng-chống dịch bệnh truyền nhiễm, SXH; giám sát hoạt động phòng-chống dịch bệnh SXH tại các xã, phường nguy cơ; giám sát trường hợp bệnh tại các bệnh viện tuyến tỉnh/tuyến TW trên địa bàn.

Các Trung tâm Y tế, Trạm Y tế tiếp tục duy trì công tác giám sát dịch bệnh thường xuyên tại cộng đồng và các cơ sở y tế.