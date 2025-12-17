Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai ứng dụng kỹ thuật cao, khẳng định vai trò tuyến cuối

(GLO)- Thực hiện vai trò bệnh viện tuyến cuối, thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai không ngừng đẩy mạnh ứng dụng các kỹ thuật y khoa hiện đại, làm chủ nhiều công nghệ cao trong chẩn đoán và điều trị, qua đó nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Chú trọng đào tạo, phát triển chuyên môn sâu

Với mục tiêu xây dựng đội ngũ y tế chất lượng cao, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai luôn quan tâm đẩy mạnh công tác đào tạo, tạo điều kiện để bác sĩ tham gia các khóa học chuyên sâu tại các bệnh viện, trung tâm y tế lớn trong nước.

Theo bác sĩ CKII Võ Thành Nam Bình - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, xác định hợp tác và chuyển giao kỹ thuật là trụ cột chiến lược trong phát triển bền vững nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và tiếp cận công nghệ y khoa tiên tiến, Bệnh viện đang hợp tác, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ nhiều bệnh viện tuyến trung ương và cơ sở y tế chuyên sâu như: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 2.

Thời gian tới, Bệnh viện đặt mục tiêu mỗi năm bổ sung khoảng 30 bác sĩ sau đại học, đáp ứng yêu cầu phát triển chuyên môn sâu.

Chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (đầu tiên bên phải) chuyển giao kỹ thuật tán sỏi mật qua da cho các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp. Ảnh: Thảo Khuy

Đặc biệt, thời gian gần đây, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai chủ động mở rộng hợp tác quốc tế, tập trung vào công tác đào tạo và chuyển giao các kỹ thuật chuyên sâu.

Trong năm 2025, Bệnh viện đã cử 2 bác sĩ sang Nhật Bản đào tạo kỹ thuật can thiệp nút mạch trong điều trị ung thư, mở ra hướng điều trị xâm lấn tối thiểu đối với các bệnh lý gan, thận, phổi ngay tại địa phương.

Đoàn chuyên gia của tổ chức DEVIEMED (Cộng hòa Liên bang Đức) làm việc với Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Cùng với đó, Bệnh viện phối hợp với các tổ chức đến từ Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức các đợt phẫu thuật từ thiện cho trẻ em bị khe hở môi - hàm ếch và một số bệnh lý chấn thương chỉnh hình ngay tại Bệnh viện.

Đồng thời, triển khai các chương trình quản lý kháng thuốc, kiểm soát sử dụng kháng sinh với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và an toàn người bệnh.

Khẳng định bước tiến trong ứng dụng kỹ thuật cao

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai hiện là bệnh viện hạng I duy nhất được xếp cấp chuyên sâu của ngành Y tế tỉnh. Những năm qua, Bệnh viện được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Y tế quan tâm đầu tư mạnh mẽ, từng bước hiện đại hóa cơ sở hạ tầng theo định hướng xây dựng bệnh viện thông minh, giữ vai trò trung tâm, tuyến cuối của tỉnh và là địa chỉ tin cậy của người dân trong tỉnh cũng như các địa phương lân cận.

Kỹ thuật lọc máu liên tục đã cứu sống nhiều bệnh nhân "thập tử nhất sinh". Ảnh: Thảo Khuy

Nhờ đó, nhiều kỹ thuật phức tạp trước đây chỉ được thực hiện tại tuyến trung ương nay đã trở thành kỹ thuật thường quy tại Bệnh viện, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và giảm đáng kể tình trạng chuyển tuyến.

Đến nay, Bệnh viện đã làm chủ và triển khai hiệu quả nhiều kỹ thuật hiện đại như: phẫu thuật bóc nhân xơ tiền liệt tuyến bằng laser, đốt u bằng vi sóng, phẫu thuật khung chậu, hỗ trợ sinh sản, điều trị vỡ ổ cối, nội soi khớp, lọc máu liên tục, thay huyết tương trong hồi sức...

Bác sĩ chọc hút trứng để hỗ trợ sinh sản tại Khoa Hỗ trợ sinh sản. Ảnh: Thảo Khuy

Khoa Ngoại Tổng hợp hiện là một trong số ít chuyên khoa tuyến tỉnh trên cả nước triển khai đồng thời được 3 kỹ thuật xâm lấn tối thiểu trong điều trị sỏi mật, gồm: tán sỏi xuyên gan qua da, nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) và phẫu thuật nội soi kết hợp nội soi tán sỏi đường mật trong mổ.

Bác sĩ CKII Nguyễn Quốc Kha - Trưởng khoa Khoa Ngoại Tổng hợp - cho biết: “Nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo, nhiều bác sĩ của khoa được tham gia học tập, trao đổi kinh nghiệm tại các trung tâm, bệnh viện lớn trên cả nước.

Từ năm 2022 đến nay, các kỹ thuật hiện đại, ít xâm lấn được ứng dụng thường quy, giúp hàng trăm bệnh nhân được điều trị thành công ngay tại địa phương, hạn chế chuyển tuyến, tiết kiệm chi phí và thời gian”.

Khoa Ngoại Tổng hợp làm chủ kỹ thuật tán sỏi xuyên gan qua da. Ảnh: Thảo Khuy

Cùng với đó, việc ứng dụng kỹ thuật cao trong hồi sức cấp cứu cũng tạo ra những chuyển biến rõ nét. Tại Khoa Gây mê hồi sức, kỹ thuật lọc máu và thay huyết tương được triển khai từ năm 2024, sau khi cử 5 bác sĩ đi đào tạo tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Với hệ thống trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, trung bình mỗi năm, Khoa ứng dụng kỹ thuật này điều trị cho khoảng 100 ca bệnh nặng. Sau 48-72 giờ lọc máu, nhiều bệnh nhân có chuyển biến tích cực, tình trạng nhiễm trùng được kiểm soát, sức khỏe dần ổn định.

Sử dụng kỹ thuật lọc máu liên tục cấp cứu cho bệnh nhân suy đa tạng. Ảnh: Thảo Khuy

Theo bác sĩ CKII Võ Huy Cường - Trưởng Khoa Gây mê hồi sức, trước đây, nhiều trường hợp sốc nhiễm trùng, đa chấn thương có nguy cơ tử vong rất cao.

Hiện nay, nhờ triển khai kỹ thuật lọc máu, thay huyết tương, các ca bệnh nặng được can thiệp kịp thời, hiệu quả điều trị nâng lên rõ rệt; tỷ lệ sống đạt trên 90%, góp phần cứu sống nhiều trường hợp nguy kịch.

Việc không ngừng ứng dụng kỹ thuật mới, làm chủ công nghệ cao đang giúp Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh ngày càng khẳng định vai trò trung tâm y tế kỹ thuật cao của tỉnh, hướng tới mục tiêu cao nhất là chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.