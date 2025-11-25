Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cứu sống bệnh nhân Campuchia nguy kịch vì nhiễm Leptospira

(GLO)- Hơn 10 ngày qua, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận và điều trị tích cực cho một bệnh nhân người Campuchia bị nhiễm Leptospira-một bệnh nhiễm trùng hiếm gặp gây nguy hiểm đến tính mạng.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì nhiễm Leptospira. Ảnh: ĐVCC

Bệnh nhân nam (14 tuổi) nhập viện vào ngày 13-11 trong tình trạng nguy kịch với các triệu chứng: suy hô hấp, sốc nhiễm trùng, xuất huyết phổi nặng, tổn thương nhiều cơ quan như gan, thận, cùng tình trạng tăng bilirubin và giảm tiểu cầu nặng.

Nhận định khả năng em bị nhiễm xoắn khuẩn Leptospira, các bác sĩ đã ngay lập tức triển khai các biện pháp điều trị tích cực: hỗ trợ thở máy, truyền dịch chống sốc, dùng thuốc vận mạch, truyền tiểu cầu và máu, phối hợp kháng sinh phù hợp, đồng thời tiến hành lọc máu liên tục.



Nhờ điều trị khẩn trương và đúng hướng, sau một tuần, sức khỏe của bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Nếu tình trạng tiếp tục ổn định, em sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Sức khỏe của bệnh nhân dần cải thiện sau thời gian điều trị. Ảnh: ĐVCC