Gia Lai điều động 181 nhân viên y tế hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi lũ lụt

(GLO)- Ngày 22-11, ông Lê Quang Hùng-Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai thông tin: Sở Y tế vừa có Quyết định số 4045/QĐ-SYT về việc điều động 181 viên chức tham gia hỗ trợ các địa phương trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Viên chức được điều động thực hiện các nhiệm vụ vệ sinh môi trường, khử khuẩn nguồn nước, phòng-chống dịch bệnh, truyền thông giáo dục sức khoẻ… tại các địa phương theo sự phân công của lãnh đạo Trung tâm Y tế Quy Nhơn và Trung tâm Y tế Tuy Phước. Thời hạn hỗ trợ từ ngày 22 đến 26-11-2025.

Sáng 22-11, Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng đã chủ trì cuộc họp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các viên chức được điều động hỗ trợ trong đợt này. Ảnh: CTV

Ngay trong sáng 22-11, Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng đã chủ trì cuộc họp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đội ngũ viên chức được điều động hỗ trợ các địa phương.

Các viên chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai lên đường hỗ trợ bà con vùng lũ. Ảnh: CTV

Chiều 22-11, lực lượng được điều động sẽ nhanh chóng có mặt tại các địa bàn thực hiện nhiệm vụ được phân công.