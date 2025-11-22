Gia Lai điều động 181 nhân viên y tế hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi lũ lụt

Viên chức được điều động thực hiện các nhiệm vụ vệ sinh môi trường, khử khuẩn nguồn nước, phòng-chống dịch bệnh, truyền thông giáo dục sức khoẻ… tại các địa phương theo sự phân công của lãnh đạo Trung tâm Y tế Quy Nhơn và Trung tâm Y tế Tuy Phước. Thời hạn hỗ trợ từ ngày 22 đến 26-11-2025.
Ngay trong sáng 22-11, Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng đã chủ trì cuộc họp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đội ngũ viên chức được điều động hỗ trợ các địa phương.
Chiều 22-11, lực lượng được điều động sẽ nhanh chóng có mặt tại các địa bàn thực hiện nhiệm vụ được phân công.