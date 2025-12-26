Hội nghị khoa học kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bệnh viện Quân y 211

Hội nghị nhằm trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức, chia sẻ các tiến bộ kỹ thuật trong cấp cứu, điều trị; qua đó góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Quân đoàn 34, Cục Quân y; lãnh đạo, chuyên gia đến từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 175; cùng nhiều giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Quân y.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã giới thiệu nhiều kỹ thuật chuyên sâu của Bệnh viện Quân y 211. Ảnh: Mạnh Hà

Ngay từ ngày đầu thành lập, Bệnh viện Quân y 211 đã được xác định là bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối trên chiến trường B3 - Mặt trận Tây Nguyên.

Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, điều kiện vô cùng gian khổ, thiếu thốn, các thế hệ thầy thuốc quân y của Bệnh viện không chỉ tận tụy cứu chữa thương - bệnh binh, mà còn không ngừng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học.

Từ môi trường chiến trường, nhiều cán bộ, bác sĩ sau này trở thành chuyên gia, giảng viên, cán bộ đầu ngành của Cục Quân y, Học viện Quân y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 103.

Thực tiễn chiến đấu và điều trị đã cho ra đời nhiều công trình, đề tài khoa học có giá trị cao. Tiêu biểu như: giáo trình “Điều lệ xử lý vết thương chiến tranh”; kinh nghiệm điều trị bỏng chiến tranh; phòng và điều trị sốt rét; công tác chống suy dinh dưỡng cho bộ đội; nghiên cứu sản xuất viên vitamin “B3” từ giun đất…

Những kết quả này đã góp phần quan trọng cứu sống hàng nghìn thương bệnh binh, bảo đảm quân số khỏe cho các đơn vị chiến đấu, phục vụ đắc lực cho chiến trường Tây Nguyên trong những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, từ chiến trường Tây Nguyên, chiến trường biên giới Tây Nam, làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia, đến bảo vệ biên giới phía Bắc và thực hiện nhiệm vụ trong thời bình, các thế hệ cán bộ, y - bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Quân y 211 luôn nêu cao tinh thần “Người thầy thuốc - Chiến sĩ áo trắng”, không quản ngại khó khăn, gian khổ, tận tụy chăm sóc, cứu chữa bộ đội và nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Các bệnh viện ký kết hỗ trợ chuyên môn đào tạo và chuyển giao kỹ thuật. Ảnh Mạnh Hà

Trong bối cảnh hiện nay, khi Bệnh viện Quân y 211 được xếp bệnh viện hạng I của Quân đội nhân dân Việt Nam, công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật tiếp tục được Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Từ năm 2010 đến nay, Bệnh viện đã triển khai hơn 300 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và 12 đề tài cấp Quân đoàn. Nhiều đề tài có giá trị thực tiễn cao, phù hợp điều kiện tuyến cơ sở, được ứng dụng hiệu quả trong điều trị. Nhiều báo cáo khoa học được trình bày tại các hội nghị của ngành Quân y và chuyên ngành nói chung.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã giới thiệu nhiều kỹ thuật chuyên sâu của Bệnh viện Quân y 211; đồng thời thảo luận sôi nổi tại các phiên chuyên đề Nội khoa và Ngoại khoa.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tặng hoa cho đại diện các bệnh viện tham gia hội nghị. Ảnh Mạnh Hà

Dịp này, Bệnh viện Quân y 211 đã ký kết biên bản hỗ trợ chuyên môn đào tạo và chuyển giao kỹ thuật với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 175 và Bệnh viện Quân y 103; mở ra cơ hội tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân trong tình hình mới.