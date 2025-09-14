Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, hộ nghèo tại xã Gào

(GLO)- Thực hiện Chương trình kết hợp quân-dân y năm 2025, sáng 13-9, Bệnh viện Quân y 211 (Cục Hậu cần-Kỹ thuật, Quân đoàn 34) đã tổ chức Chương trình khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Gào.

Tại chương trình, bên cạnh khám lâm sàng và cận lâm sàng, đội ngũ y-bác sĩ còn tư vấn cho người dân về cách phòng-chống các bệnh thường gặp theo mùa, hướng dẫn điều trị một số bệnh phổ biến, cấp thuốc miễn phí.

Các y-bác sĩ khám bệnh miễn phí cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo tại xã Gào. Ảnh: Mạnh Hà

Bên cạnh đó, Ban tổ chức chương trình cũng tặng 203 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn cùng nhu yếu phẩm trị giá gần 120 triệu đồng.

Khám bệnh cho người dân. Ả﻿nh: Mạnh Hà

Chương trình góp phần giúp người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng nâng cao sức khỏe, qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp về người thầy thuốc và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.