Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, hộ nghèo tại xã Gào

Tại chương trình, bên cạnh khám lâm sàng và cận lâm sàng, đội ngũ y-bác sĩ còn tư vấn cho người dân về cách phòng-chống các bệnh thường gặp theo mùa, hướng dẫn điều trị một số bệnh phổ biến, cấp thuốc miễn phí.
Bên cạnh đó, Ban tổ chức chương trình cũng tặng 203 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn cùng nhu yếu phẩm trị giá gần 120 triệu đồng.
Chương trình góp phần giúp người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng nâng cao sức khỏe, qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp về người thầy thuốc và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.