Gia Lai: Hơn 600 cơ sở sản xuất, kinh doanh dự hội nghị tuyên truyền quy định về khai báo cháy

(GLO)- Sáng 27-12, tại phường Pleiku, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về khai báo cháy đối với cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Chí

Tham dự hội nghị có đại diện hơn 600 cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc diện quản lý về PCCC&CNCH trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai, cùng đại diện Công ty Gtel - đơn vị phối hợp triển khai thiết bị truyền tin báo cháy.

Tại hội nghị, các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phổ biến, quán triệt Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15-5-2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC&CNCH.

Đồng thời, các đại biểu được hướng dẫn cụ thể quy trình trang bị, lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy; cơ chế vận hành cũng như các tính năng, công dụng của thiết bị trong việc tiếp nhận, truyền dẫn thông tin sự cố cháy nổ và đồng bộ dữ liệu với hệ thống quản lý của lực lượng Cảnh sát PCCC.

﻿Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) phổ biến các quy định pháp luật về khai báo, cập nhật dữ liệu PCCC. Ảnh: Minh Chí

Theo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, việc khai báo, cập nhật dữ liệu và lắp đặt thiết bị truyền tin báo sự cố cháy không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là giải pháp thiết thực nhằm bảo đảm an toàn cho cơ sở và cộng đồng; gắn với mục tiêu số hóa, hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH, góp phần phát hiện sớm, xử lý kịp thời các sự cố cháy nổ, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Đại diện các cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia trao đổi, thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Minh Chí

Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, giúp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và hộ kinh doanh nắm rõ trách nhiệm trong việc khai báo, cập nhật dữ liệu và kết nối hệ thống truyền tin báo cháy.

Qua đó, từng bước xây dựng hệ thống quản lý, giám sát PCCC đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.