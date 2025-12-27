Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Gia Lai: Hơn 600 cơ sở sản xuất, kinh doanh dự hội nghị tuyên truyền quy định về khai báo cháy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH CHÍ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 27-12, tại phường Pleiku, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về khai báo cháy đối với cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC.

quang-canh-hoi-nghi.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Chí

Tham dự hội nghị có đại diện hơn 600 cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc diện quản lý về PCCC&CNCH trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai, cùng đại diện Công ty Gtel - đơn vị phối hợp triển khai thiết bị truyền tin báo cháy.

Tại hội nghị, các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phổ biến, quán triệt Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15-5-2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC&CNCH.

Đồng thời, các đại biểu được hướng dẫn cụ thể quy trình trang bị, lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy; cơ chế vận hành cũng như các tính năng, công dụng của thiết bị trong việc tiếp nhận, truyền dẫn thông tin sự cố cháy nổ và đồng bộ dữ liệu với hệ thống quản lý của lực lượng Cảnh sát PCCC.

can-bo-phong-canh-sat-pccc-va-cnch-cong-an-tinh-gia-lai-pho-bien-cac-quy-dinh-phap-luat-ve-khai-bao-cap-nhat-du-lieu-pccc.jpg
﻿Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) phổ biến các quy định pháp luật về khai báo, cập nhật dữ liệu PCCC. Ảnh: Minh Chí

Theo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, việc khai báo, cập nhật dữ liệu và lắp đặt thiết bị truyền tin báo sự cố cháy không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là giải pháp thiết thực nhằm bảo đảm an toàn cho cơ sở và cộng đồng; gắn với mục tiêu số hóa, hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH, góp phần phát hiện sớm, xử lý kịp thời các sự cố cháy nổ, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

dai-dien-co-so-san-xuat-kinh-doanh-tham-gia-trao-doi-thao-luan-tai-hoi-nghi.jpg
Đại diện các cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia trao đổi, thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Minh Chí

Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, giúp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và hộ kinh doanh nắm rõ trách nhiệm trong việc khai báo, cập nhật dữ liệu và kết nối hệ thống truyền tin báo cháy.

Qua đó, từng bước xây dựng hệ thống quản lý, giám sát PCCC đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Khởi động dự án phát triển cây sa nhân tím dưới tán rừng tại xã Bình Phú, Gia Lai.

Khởi động Dự án phát triển cây dược liệu sa nhân tím gắn với bảo vệ rừng và sinh kế cộng đồng

Xã hội

(GLO)- Dự án hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu cây dược liệu sa nhân dưới tán rừng cho cộng đồng dân tộc thiểu số tại xã Bình Phú (Gia Lai) nhằm nâng cao nhận thức về khai thác, bảo tồn bền vững cây sa nhân tím gắn với bảo vệ rừng và cải thiện sinh kế cho người dân.

Thống nhất chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế: Bảo đảm công bằng trong thụ hưởng

Thống nhất chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế: Bảo đảm công bằng trong thụ hưởng

Đời sống

(GLO)- Nghị quyết số 35/2025/NQ-HÐND của HÐND tỉnh Gia Lai đã thống nhất mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho một số nhóm đối tượng sau sắp xếp đơn vị hành chính. Chính sách mới góp phần xóa “độ vênh” giữa các địa bàn, bảo đảm công bằng, thuận lợi trong triển khai và thụ hưởng an sinh xã hội.

Hai cựu chiến binh Jrai bền bỉ cống hiến

Hai cựu chiến binh Jrai bền bỉ cống hiến

Đời sống

(GLO)- Không chỉ anh dũng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hai ông Rơ Châm Múa (làng Hvăc, xã Al Bá) và Rơ Châm Hăng (làng Ó Kly, xã Ia Tôr) còn tích cực đóng góp xây dựng quê hương thời bình, tâm huyết gìn giữ nghề truyền thống của cha ông.

Bảo vệ an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số

Bảo vệ an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số

Đời sống

(GLO)- Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông hướng về cộng đồng, tập trung nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ cho phụ nữ và trẻ em gái.

Giữ nghề truyền thống trên quê hương thứ hai

Giữ nghề truyền thống trên quê hương thứ hai

Đời sống

(GLO)- Rời quê nhà ở miền Bắc vào Gia Lai lập nghiệp, nhiều hộ dân vẫn bền bỉ gìn giữ nghề truyền thống của cha ông. Các sản phẩm của họ mang đậm hồn quê, dần tạo dựng thương hiệu, góp thêm sắc màu ẩm thực trên quê hương thứ hai.

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

Đời sống

(GLO)- Khi bình minh dần ló rạng, căn bếp nhỏ của bà Nguyễn Thị Cam (SN 1941, thôn Đại An 1, xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai) lại sáng đèn. Nhiều năm nay, bà bền bỉ với nghề làm mì Quảng và bánh tráng truyền thống, mang hương vị của người xứ Quảng quê nhà đến với bà con vùng cao nguyên.

Người dân quyết tâm xây dựng khu dân cư xanh-sạch-đẹp.

Chư Păh nỗ lực thực hiện tiêu chí môi trường

Xã hội

(GLO)- Cùng với việc triển khai đồng bộ các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới, những năm qua, xã Chư Păh xác định tiêu chí môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy cả hệ thống chính trị và người dân cùng vào cuộc.

Chi thanh toán khám-chữa bệnh BHYT tăng 16% trong 11 tháng

Chi thanh toán khám-chữa bệnh BHYT tăng 16% trong 11 tháng

Đời sống

(GLO)- Theo thống kê của BHXH Việt Nam, tính hết tháng 11, cả nước ghi nhận trên 177,8 triệu lượt khám-chữa bệnh BHYT, tăng gần 10,3 triệu lượt (hơn 6%) so với cùng kỳ năm 2024. Số chi thanh toán từ đó cũng tăng 16%, tỷ lệ sử dụng dự toán quỹ khám-chữa bệnh BHYT của cả nước là 100,1%.

Quyền học tập và cam kết quyền con người của Việt Nam

Quyền học tập và cam kết quyền con người của Việt Nam

Thời sự - Bình luận

Hôm nay là kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10-12-1948 - 10-12-2025). Với bất kỳ quốc gia nào, không có quyền nào tác động sâu rộng đến tương lai của một dân tộc như quyền được học tập. Đây là quyền mở ra mọi quyền khác: quyền tiếp cận cơ hội, quyền phát triển, và quyền vươn lên bình đẳng.

Gần dân từ những lớp học tình thương ở xã Hra

Gần dân từ những lớp học tình thương ở xã Hra

Đời sống

(GLO)- Xuất phát từ thực tế nhiều người Bahnar tại các làng ở xã Hra (tỉnh Gia Lai) chưa biết chữ, gặp khó khăn trong giao tiếp và thực hiện thủ tục hành chính, từ tháng 12-2023 đến nay, Công an xã Hra đã khởi xướng và duy trì mô hình lớp học tình thương, thể hiện rõ tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”.

null