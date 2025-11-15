Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Cảnh sát PCCC&CNCH hỗ trợ trồng cây xanh tại các trường học sau bão số 13

NHẬT LINH
(GLO)- Ngày 14 và 15-11, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) huy động cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ trồng mới và chằng néo cây xanh tại các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn khu vực Quy Nhơn, góp phần bảo đảm an toàn cho học sinh và giữ gìn cảnh quan học đường.

Tại 14 điểm trường, lực lượng PCCC&CNCH phối hợp với giáo viên và nhân viên nhà trường tổ chức trồng bổ sung gần 50 cây xanh; kiểm tra hệ thống cây trong sân trường, dựng lại và cố định những cây bị nghiêng, bật gốc do bão số 13 gây ra.

Việc trồng mới cây xanh được triển khai tại các khu vực sân chơi, lối đi, góp phần tạo bóng mát và không gian thoáng đãng cho học sinh trong giờ ra chơi và các hoạt động ngoài trời.

trong-cay-tai-truong-hoc.jpg
Cảnh sát PCCC&CNCH hỗ trợ trồng cây xanh tại Trường Mầm non Quy Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Đại diện các trường học cho biết sau bão, nhiều cây xanh bị ảnh hưởng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng PCCC&CNCH đã giúp nhà trường ổn định cảnh quan, chủ động phòng ngừa sự cố, tạo điều kiện để học sinh học tập trong môi trường an toàn hơn.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, hoạt động hỗ trợ khắc phục lần này nhằm bảo đảm an toàn trường học, đồng thời lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, góp phần xây dựng không gian học đường xanh-sạch-an toàn.

