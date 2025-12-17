Chương trình “Áo ấm biên cương” tặng 300 suất quà cho người dân xã biên giới

Công an xã Ia O lồng ghép hoạt động tặng quà với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân. Ảnh: Hữu Trường

Tại chương trình, Công an xã Ia O lồng ghép hoạt động trao quà với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các chuyên đề thiết thực như: phòng-chống ma túy; cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo, xuyên tạc trên không gian mạng; tác hại của việc tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, pháo; quy định về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là thông điệp “đã uống rượu, bia thì không lái xe”.

Thông qua việc vận động xã hội hóa, Ban Tổ chức đã trao 300 suất quà cho người có uy tín, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an xã Ia O và đoàn thiện nguyện TP. Hồ Chí Minh trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: Hữu Trường

Từ đầu năm đến nay, Công an xã Ia O đã phối hợp tổ chức 12 chương trình trao quà kết hợp tuyên truyền pháp luật tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số và trường học, thu hút hơn 4.000 lượt người tham dự.