Tặng 1 tấn lúa giống hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ xã Pờ Tó và Phú Thiện

(GLO)- Ngày 31-12, Công ty TNHH ThaiBinh Seed-miền Trung-Tây Nguyên phối hợp với UBND xã Pờ Tó và xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) tặng 1 tấn lúa giống hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn.

Công ty TNHH ThaiBinh Seed-miền Trung-Tây Nguyên phối hợp với UBND xã Pờ Tó tặng lúa giống hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn. Ảnh: Vũ Chi

Theo đó, đoàn đã tặng 1 tấn lúa giống TBR87 cho 50 hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ đợt tháng 11 vừa qua tại 2 xã Pờ Tó và Phú Thiện, mỗi hộ 20 kg. Tổng trị giá toàn bộ chương trình là 24 triệu đồng.

Được biết, ưu điểm của giống lúa TBR87 là đẻ nhánh khỏe, chống chịu sâu bệnh tốt, bông lúa to, dài, tỷ lệ hạt chắc trên bông cao. Năng suất ước đạt 8-9 tấn/ha. Chất lượng gạo tốt, hạt trong, cơm mềm, vị đậm.

Người dân vui mừng nhận lúa giống hỗ trợ. Ảnh: Vũ Chi

Trước đó, trong tháng 11-2025, Công ty TNHH ThaiBinh Seed-miền Trung-Tây Nguyên đã trao tặng 1 tấn lúa giống cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại 2 xã Chư A Thai và Ia Tul.

Chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp bà con có điều kiện tái sản xuất vụ Đông Xuân 2025-2026, từng bước ổn định cuộc sống.