Gia Lai: Khẩn trương khôi phục sản xuất rau xanh sau mưa lũ

(GLO)- Ðợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho các vùng trồng rau trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ngay sau khi nước rút, các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) và bà con nông dân khẩn trương khôi phục sản xuất để sớm có rau xanh cung ứng cho thị trường.

Khẩn trương khôi phục hoạt động

Công ty cổ phần Yuuki Farm (khu phố Thiết Trụ, phường An Nhơn) bị thiệt hại khoảng 550 triệu đồng do bão số 13 và đợt mưa lũ sau đó. Ngay khi nước lũ rút, Công ty đã huy động nhân công dọn sạch bùn đất, cày xới, khử trùng, bổ sung phân hữu cơ để cải tạo lại 8 ha đất. Cách đây hơn chục ngày, Công ty đã xuống giống những lứa rau đầu tiên sau bão lũ.

Công ty Cổ phần Yuuki Farm (phường An Nhơn) đang nỗ lực khôi phục vùng trồng rau để cung cấp cho thị trường. Ảnh: Minh Nhật

Ông Trịnh Hưng Công-Giám đốc Công ty CP Yuuki Farm-cho biết: “Chúng tôi phải tính toán lại cơ cấu cây trồng sao cho phù hợp với điều kiện đất sau lũ, ưu tiên các loại rau ngắn ngày để kịp cung ứng cho thị trường.

Trước khi xảy ra mưa lũ, mỗi ngày, Công ty cung cấp ổn định 300 kg rau và 500 kg củ, phân phối không chỉ trong tỉnh mà còn cho nhiều tỉnh, thành như: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Hà Nội… Nhưng hiện tại, Công ty chỉ có thể xuất bán 20-40 kg/ngày, chủ yếu là rau cải, rau mồng tơi và một số loại rau gia vị”.

Dù sản lượng giảm mạnh và nguồn rau khan hiếm, Công ty cổ phần Yuuki Farm vẫn giữ nguyên mức giá bán rau như trước lũ, đồng thời thu hẹp thị trường, chỉ cung cấp ở phường An Nhơn và Quy Nhơn để đáp ứng nhu cầu trước mắt.

Theo ông Công, nếu thời tiết thuận lợi, khoảng một tháng nữa, Công ty sẽ khôi phục được nguồn cung như trước, tập trung vào các loại rau ngắn ngày.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, HTX Nông nghiệp Phước Hiệp (xã Tuy Phước Bắc) cũng bị thiệt hại nặng nề. Toàn bộ diện tích hoa màu 13,5 ha của HTX bị ngập nhiều ngày, trong đó, 8 ha rau, củ bị mất trắng.

Sau mưa lũ, HTX khẩn trương dọn vệ sinh đồng ruộng và bổ sung phân hữu cơ, phân vi sinh để cải tạo đất. Sau đó, các thành viên của HTX nhanh chóng xuống giống các loại rau ngắn ngày nhằm kịp thời cung ứng cho thị trường.

Thành viên HTX Nông nghiệp Phước Hiệp nhanh chóng khôi phục sản xuất để sớm cung cấp rau cho thị trường. Ảnh: Minh Nhật

Trước đây, mỗi ngày, HTX Nông nghiệp Phước Hiệp cung cấp khoảng 300-500 kg rau ra thị trường; hiện tại sản lượng chỉ còn 70-80 kg/ngày nhưng giá bán vẫn được giữ ổn định để hỗ trợ người tiêu dùng.

Ông Phạm Long Thăng-Giám đốc HTX-chia sẻ: “Chi phí phục hồi sau lũ tăng 10-20% so với sản xuất bình thường, gồm tiền giống, phân bón… Dù thiệt hại nặng nề nhưng chúng tôi nhanh chóng khôi phục sản xuất để đảm bảo nguồn cung cấp rau xanh cho thị trường những tháng cuối năm”.

Nỗ lực của nông dân phía Tây tỉnh

Tại khu vực trồng rau phường Ayun Pa, gần 10 ha rau màu bị ngập từ 1,2 m đến hơn 2 mét. Khi nước rút, bà con tranh thủ cải tạo đất để trồng rau nhằm kịp có nguồn hàng cung cấp cho thị trường đầu năm 2026.

Ông Nguyễn Văn Tài (tổ dân phố 21, phường Ayun Pa) tranh thủ khôi phục vườn rau sau 2 đợt lũ vừa qua. Ảnh: Lạc Hà

Ông Nguyễn Văn Tài (tổ dân phố 21, phường Ayun Pa) cho biết: “Bà con cực lắm, năm nào mưa to khiến nước sông Ba dâng lên thì vùng này cũng trở thành “rốn lũ”. Nhà tôi gieo rau cải, xà lách, hành, ngò được gần 2 tuần thì lũ đợt 1 ập đến, rau hư hết một nửa.

Chưa kịp chăm lại thì lũ đợt 2 về cuốn sạch những luống rau còn lại đang chuẩn bị thu hoạch. Lũ rút đến đâu thì dọn đến đó, không vực dậy nhanh thì không kịp mùa Tết”.

Tranh thủ trời nắng ráo, anh Lê Đức Lượng (tổ dân phố 21, phường Ayun Pa) cũng tất bật dọn bùn, cày đất. Gia đình anh có 3 sào rau đang chờ ngày cắt bán thì mất trắng sau 2 trận lũ liên tiếp.

“Đất sau lũ chai cứng, thiếu dưỡng chất nên tôi phải kết hợp nhiều cách để cải tạo. Sau đó, tôi mới gieo những loại rau ngắn ngày như rau cải, rau muống, xà lách để kịp bán Tết”-anh Lượng nói.

Cách vườn của anh Lượng vài trăm mét, bà Đinh Thị Hương (tổ dân phố 21, phường Ayun Pa) cũng đang cặm cụi chăm sóc luống rau cải vừa gieo được 1 tuần.

Bà chia sẻ: “Nhà tôi vừa gieo 10 luống rau cải, rau muống, xà lách thì lũ tới. Khi nước vừa rút, gia đình phải cày lại đất, bón đạm, lấy giống gieo ngay. Nhiều loại giống rau có giá cao hơn từ 10-20 ngàn đồng/kg so với thời điểm trước lũ. Việc tìm mua giống rất khó khăn vì nhiều nơi khác cũng bị thiệt hại nặng”.

Xã Ia Sao là một trong những vùng bị ngập sâu khiến nhiều diện tích rau bị hư hại nặng. Vườn rau 5 sào của bà Hoàng Thị Nguyên (buôn Hoang 1, xã Ia Sao) cũng ngập trong bùn non nhiều ngày.

“Thời điểm này mọi năm, tôi gom rau bán sỉ cho các chợ. Nhưng năm nay, sau 2 đợt bão lũ, nhìn lại vườn mà xót xa. 1 tuần nay, gia đình tôi dọn bùn, làm mương, xới đất rồi mới gieo hạt trở lại. Chỉ cần thời tiết thuận lợi, khoảng 1,5-2 tháng nữa, vườn rau sẽ kịp phục vụ bà con dịp Tết”-bà Nguyên bộc bạch.