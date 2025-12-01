Tạo điều kiện để các doanh nghiệp Singapore đầu tư vào Gia Lai

(GLO)- Chiều 1-12, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã có buổi làm việc với Thường vụ Việt Nam tại Singapore và đoàn doanh nghiệp Singapore.

Tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo các Sở: Công Thương, Tài chính, Ngoại vụ, Nông nghiệp và Môi trường; cùng đại diện lãnh đạo một số doanh nghiệp xuất-nhập khẩu trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Q.T

Về phía đoàn công tác của Thường vụ Việt Nam tại Singapore có ông Cao Xuân Thắng-Trưởng Cơ quan đại diện Thường vụ, Tham tán Thương mại tại Singapore, cùng lãnh đạo các doanh nghiệp Singapore.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Q.T

Tại buổi làm việc, ông Cao Xuân Thắng đã thông tin đến lãnh đạo tỉnh Gia Lai một số hoạt động kinh doanh thương mại xuất-nhập khẩu của tỉnh Gia Lai vào thị trường Singapore; đầu tư của Singapore vào tỉnh Gia Lai nói riêng và Việt Nam nói chung trong thời gian qua.

Cụ thể, tổng giá thương mại 2 chiều giữa tỉnh Gia Lai và Singapore 11 tháng năm 2025 ước đạt 19,1 triệu USD, giảm 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, giá trị kim ngạch xuất khẩu ước đạt 8,5 triệu USD, tăng 20,4%; nhập khẩu 10,6 triệu USD, giảm 30,9% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Cao Xuân Thắng (giữa) thông tin một số hoạt động kinh doanh thương mại xuất-nhập khẩu của tỉnh Gia Lai vào thị trường Singapore và ngược lại. Ảnh: Q.T

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh sang thị trường Singapore gồm: gỗ và các sản phẩm từ gỗ, thủy sản, gạo, hạt điều, sản phẩm từ chất dẻo... Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp của tỉnh nhập các nguyên phụ liệu phục vụ hoạt động sản xuất xuất khẩu từ Singapore như: thức ăn gia súc và nguyên liệu, chất dẻo nguyên liệu, gỗ và sản phẩm từ gỗ, nguyên phụ liệu dược phẩm, nguyên phụ liệu dệt, máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng…

Cũng tại buổi làm việc, các doanh nghiệp Singapore bày tỏ mong muốn chính quyền địa phương tạo điều kiện để được tìm hiểu cơ hội đầu tư, hợp tác sản xuất, kinh doanh các mặt hàng xuất nhập khẩu mà tỉnh có lợi thế.

Ông Leo Gao Minghui-Chủ tịch Protus Group (Singapore) cho biết: Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất-nhập khẩu, tài chính, kết nối thị trường cũng như hỗ trợ doanh doanh nghiệp các vấn đề liên quan về pháp lý tại thị trường Trung Quốc.

Trong đó, thế mạnh của doanh nghiệp là hỗ trợ xuất khẩu các mặt hàng nông sản như cà phê, sầu riêng, hải sản… Đây cũng là những nông sản thế mạnh của Gia Lai. Do đó, doanh nghiệp mong muốn kết nối, hợp tác cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp của Gia Lai với thị trường Trung Quốc.

“Đặc biệt, Protus Group mong muốn Gia Lai hỗ trợ đơn vị thành lập Trung tâm kiểm nghiệm chất lượng nông sản tại tỉnh. Công ty đang có kế hoạch đầu tư khoảng 3 triệu USD để mua máy móc, thiết bị kiểm nghiệm hiện đại nhằm đảm bảo hàng hóa, nông sản của tỉnh sẽ được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc an toàn, tránh bị trả lại, gây thiệt hại cho doanh nghiệp, người dân”-ông Leo Gao Minghui thông tin.

Là doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực sản xuất, chế biến, xuất khẩu các sản phẩm từ đậu nành đen, Công ty Thương mại Quốc tế tại Singapore mong muốn được đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu trồng đậu nành đen tại địa bàn tỉnh.

Bà Huỳnh Mỹ Bửu-Giám đốc Công ty-cho hay: Đơn vị đã trồng thử nghiệm 20 ha tại xã Chư Sê khoảng 3 năm nay và cho năng suất, chất lượng rất tốt, hàm lượng dinh dưỡng cao. Đậu nành đen trồng được 3 vụ/năm. Với 1 ha sẽ thu hoạch được khoảng 2 tấn/vụ, giá bán dao động từ 70-90 nghìn đồng/kg.

Trước mắt, Công ty sẽ xây dựng vùng nguyên liệu tại các xã Chư Sê, Mang Yang và phường An Khê với quy mô khoảng 100 ha, đồng thời định hướng mở rộng lên 1.000 ha vào năm 2030 nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ cho chế biến và xuất khẩu thô sang thị trường Mỹ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định: Tỉnh rất đồng tình ủng hộ khi các doanh nghiệp Singapore quan tâm và mong muốn được đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại Gia Lai.

Tuy nhiên, để đảm bảo lợi ích kinh tế cho người dân, tỉnh đề nghị Công ty Thương mại Quốc tế có mối liên kết chặt chẽ với người dân, kiểm soát nguồn giống, quy trình kỹ thuật để sản xuất ra sản phẩm chất lượng. Đồng thời, mong muốn Công ty nghiên cứu, xây dựng nhà máy chế biến tại địa bàn Tây Gia Lai nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, hạn chế xuất khẩu thô.

Sầu riêng là một trong những mặt hàng chủ lực của tỉnh Gia Lai có kim ngạch xuất khẩu lớn sang thị trường Trung Quốc. Ảnh: Q.T

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đồng thuận cao với kế hoạch thành lập Trung tâm kiểm nghiệm chất lượng nông sản tại Gia Lai của Protus Group. Tuy nhiên, Công ty phải cam kết các mặt hàng nông sản của Gia Lai khi đã được đơn vị kiểm nghiệm phải được xuất khẩu thành công sang thị trường Trung Quốc.

Qua đó, góp phần đảm bảo quyền lợi và uy tín hàng hóa nông sản của Gia Lai trên thị trường quốc tế, góp phần nâng cao giá trị nông sản, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

“Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường quan tâm tạo điều kiện để doanh nghiệp khảo sát, đầu tư thành lập Trung tâm kiểm nghiệm chất lượng nông sản trong thời gian tới. Doanh nghiệp cần tìm hiểu, tính toán lựa chọn các mặt hàng nông sản chủ lực của Gia Lai nhằm đảm bảo xuất khẩu thuận lợi hơn sang thị trường Trung Quốc”-Chủ tịch UBND tỉnh nói.