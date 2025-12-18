Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh tiếp xúc cử tri xã An Vinh và phường Hoài Nhơn

(GLO)- Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 18-12, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đã tiếp xúc cử tri xã An Vinh và phường Hoài Nhơn.

Tại các buổi tiếp xúc, đại biểu Lý Tiết Hạnh đã thông báo đến cử tri nội dung, kết quả của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai.

pho-truong-doan-chuyen-trach-doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-gia-lai-ly-tiet-hanh-phat-bieu-tai-cac-buoi-tiep-xuc-cu-tri.jpg
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri phường Hoài Nhơn. Ảnh: Đức Hải

Theo đó, sau 40 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao, Kỳ họp thường lệ cuối nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Tại Kỳ họp, Quốc hội đã xem xét, thông qua 51 luật và 8 nghị quyết quy phạm pháp luật; xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; quyết định các vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia; điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia; giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành” cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

cu-tri-dinh-van-cung-chu-tich-ubnd-xa-an-vinh-kien-nghi-ve-day-manh-phan-cap-phan-quyen-cho-cap-xa.jpg
Cử tri Đinh Văn Cung (Chủ tịch UBND xã An Vinh) kiến nghị về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho cấp xã. Ảnh: Đức Hải

Phát biểu ý kiến, cử tri xã An Vinh và phường Hoài Nhơn đánh giá cao nội dung, kết quả của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, nhất là việc thông qua nhiều cơ chế, chính sách quan trọng, tác động trực tiếp đến đời sống người dân và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bên cạnh đó, cử tri 2 địa phương kiến nghị các cấp tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho cấp xã trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; có chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức và tăng thêm biên chế cho cấp xã do khối lượng công việc ngày càng nhiều; kéo dài thời gian hoạt động của đội ngũ bán chuyên trách cấp xã.

Cử tri cũng kiến nghị xem xét đưa xã An Vinh và các làng trên địa bàn xã vào diện đặc biệt khó khăn để có cơ chế đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống cho các gia đình chính sách. Ngoài ra, cử tri đề nghị các bộ, ngành chức năng nghiên cứu, điều chỉnh một số quy định liên quan đến việc sử dụng và xử lý vi phạm đối với “xe không chính chủ” cho phù hợp với đời sống người dân ở vùng khó khăn.

Phát biểu tại các buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Lý Tiết Hạnh cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri 2 địa phương. Đối với các ý kiến, kiến nghị chính đáng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, góp phần tháo gỡ khó khăn trong hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh cũng gửi lời cảm ơn tới cử tri và Nhân dân trên địa bàn tỉnh nói chung, xã An Vinh và phường Hoài Nhơn nói riêng đã tin tưởng, đồng hành, góp phần giúp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai khóa XV hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2021-2026.

pho-truong-doan-chuyen-trach-doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-gia-lai-ly-tiet-hanh-giua-tham-tang-qua-gia-dinh-ong-dinh-van-noi-thuong-binh-o-xa-an-vinh.jpg
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh (giữa) thăm, tặng quà gia đình ông Đinh Văn Nơi (thương binh ở xã An Vinh). Ảnh: Đức Hải

Dịp này, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh đã đến thăm, tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại xã An Vinh và phường Hoài Nhơn, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.

