Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương tặng quà lực lượng quân đội tham gia "Chiến dịch Quang Trung"

ĐỨC HẢI
(GLO)- Sáng 8-1, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đi thăm, tặng quà lực lượng quân đội tham gia "Chiến dịch Quang Trung" và các gia đình có nhà ở bị sập do bão lũ ở xã Tuy Phước Đông.

Cùng đi có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn.

pho-bi-thu-tinh-uy-nguyen-ngoc-luong-tham-tang-qua-can-bo-chien-si-trung-doan-739-bo-chi-huy-quan-su-tinh-gia-lai.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương (bìa trái) thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 739 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai). Ảnh: Đức Hải

Theo đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương đã đến thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Thông tin 29 (Quân đoàn 34) và Trung đoàn Bộ binh 739 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đang tham gia xây dựng nhà ở cho các gia đình ở xã Tuy Phước Đông có nhà bị đổ sập trong đợt mưa bão trong tháng 11-2025.

Thay mặt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đã thăm hỏi, động viên và cảm ơn cán bộ, chiến sĩ quân đội nói riêng và lực lượng vũ trang nói chung trong thời gian qua đã tích cực hỗ trợ bà con xây dựng lại nhà ở; giúp tỉnh Gia Lai đẩy nhanh tiến độ trong triển khai thực hiện "Chiến dịch Quang Trung", thần tốc xây dựng lại nhà ở của người dân bị đổ sập hoàn toàn trong đợt bão lũ vừa qua.

pho-bi-thu-tinh-uy-nguyen-ngoc-luong-tham-tang-qua-can-bo-chien-si-trung-doan-thong-tin-29-quan-doan-34.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Thông tin 29 (Quân đoàn 34). Ảnh: Đức Hải

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng nêu rõ: Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc giúp người dân khắc phục hậu quả do bão lũ, ổn định lại cuộc sống sau thiên tai.

Do đó, đồng chí mong muốn cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công và đảm bảo chất lượng các ngôi nhà để bàn giao cho bà con đúng thời gian theo tinh thần chỉ đạo chung của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng.

Qua đó, thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân và tô thắm truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, đi dân nhớ, ở dân thương.

pho-bi-thu-tinh-uy-nguyen-ngoc-luong-tham-tang-qua-ba-do-thi-chanh-thon-binh-lam-xa-tuy-phuoc-dong.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương tặng quà cho bà Đỗ Thị Chanh (thôn Bình Lâm, xã Tuy Phước Đông). Ảnh: Đức Hải

Thăm, tặng quà cho gia đình bà Đỗ Thị Chanh (ở thôn Bình Lâm) và gia đình ông Nguyễn Thành Kiên (ở thôn Tân Giản, xã Tuy Phước Đông), Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương đã chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại của 2 gia đình trong đợt bão lũ vừa qua khi có nhà ở bị đổ sập.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương động viên các gia đình yên tâm vì các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương đã và đang tập trung, huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do thiên tai sớm ổn định cuộc sống; đối với các nhà ở bị đổ sập sẽ được xây dựng, bàn giao sớm để cho bà con dọn về ở và đón Tết cổ truyền của dân tộc trong những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố.

