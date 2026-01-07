Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Bàn giao nhà “Chiến dịch Quang Trung” tại làng chài Hải Minh

ĐOÀN BÌNH
(GLO)- Chiều 7-1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Gia Lai đã khánh thành, bàn giao căn nhà thuộc “Chiến dịch Quang Trung” cho hộ bà Huỳnh Thị Đào ở làng chài Hải Minh (khu phố 9, phường Quy Nhơn).

Dự lễ có Đại tá Dương Văn Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và phường Quy Nhơn.

trao-chia-khoa-tuong-trung-ban-giao-can-nha-cho-ho-ba-huynh-thi-dao.jpg
Trao chìa khóa tượng trưng bàn giao căn nhà cho hộ bà Huỳnh Thị Đào. Ảnh: Đoàn Bình

Sau 23 ngày thi công thần tốc với sự chung sức, đồng lòng của tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH và các đơn vị gồm: Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Xuất nhập cảnh, Phòng Tham mưu (Công an tỉnh), căn nhà cấp 4 kiên cố, khang trang rộng hơn 86 m2 đã hoàn thành (vượt tiến độ 25 ngày so với kế hoạch đề ra) và bàn giao cho hộ bà Huỳnh Thị Đào.

Căn nhà mới giúp gia đình bà Đào an cư lạc nghiệp, sau khi căn nhà cũ bị bão lũ làm đổ sập hoàn toàn.

luc-luong-cong-an-chinh-quyen-dia-phuong-chup-anh-luu-niem-cung-ho-ba-huynh-thi-dao-khi-duoc-ban-giao-can-nha-moi-chien-dich-quang-trung.jpg
Lực lượng Công an, chính quyền địa phương chụp ảnh lưu niệm cùng hộ bà Huỳnh Thị Đào trong ngày bàn giao căn nhà mới. Ảnh: Đoàn Bình

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Dương Văn Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh - nhấn mạnh: Việc khánh thành, bàn giao căn nhà cho hộ bà Huỳnh Thị Đào trong thời gian ngắn có ý nghĩa hết sức quan trọng. Không chỉ giúp người dân vững tin, vươn lên trong cuộc sống, mà còn cổ vũ mạnh mẽ tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đang hỗ trợ xây dựng hàng trăm căn nhà khác cho các hộ dân bị thiệt hại do bão lũ trên địa bàn tỉnh.

Kết quả này cũng khẳng định việc triển khai "Chiến dịch Quang Trung" là nhân văn, là mệnh lệnh xuất phát từ trái tim mỗi cán bộ, chiến sĩ và gắn với phong trào thi đua "Ba nhất" (Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất) của Công an nhân dân.

